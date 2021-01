Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Verrouillage prolongé car les écoles restent fermées jusqu’en mars

Le verrouillage durera encore au moins cinq semaines, a-t-il émergé, après que Boris Johnson a annoncé aujourd’hui que les écoles resteraient fermées après le semestre de février. Le Premier ministre a déclaré aux députés à la Chambre des communes que les salles de classe resteraient fermées à la plupart des élèves jusqu’au 8 mars au moins. Pourtant, il a cherché à compenser sa déclaration pessimiste par la promesse de publier le mois prochain une feuille de route sur les restrictions de Covid pour le pays. Rédacteur politique adjoint Lucy Fisher a les détails. La mise à jour de M. Johnson signifie que le verrouillage se poursuivra sans changement pendant au moins 39 jours supplémentaires, puisque le gouvernement a promis que les écoles seraient la première partie de la société à rouvrir. Pourtant, alors que 1 725 autres décès de Covid ont été signalés, le Premier ministre a déclaré lors d’un briefing que sa feuille de route viserait à « rendre nos vies aussi proches que possible de la normale ». Emma Reed explique pourquoi les parents n’auront pas beaucoup d’espoir de voir les écoles rouvrir à la nouvelle date fixée. Après une séance meurtrière aux questions du premier ministre, Tom Harris analyse pourquoi Sir Keir Starmer tombe dans le piège de la politique.

M. Johnson a également confirmé aux Communes que les arrivées de 22 pays différents devront être mises en quarantaine dans les hôtels fournis par le gouvernement « sans exception ». Dans sa propre déclaration aux députés, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a révélé que toute personne quittant le Royaume-Uni sera tenue de déclarer les raisons de son voyage, ajoutant que les personnes seront invitées à rentrer chez elles si elles n’ont pas de raison valable – et risquent une amende. Regardez cette vidéo de ce à quoi ressemble vraiment un séjour dans un hôtel de quarantaine, tout en Mark Stratton révèle pourquoi tout le discours sur le sujet lui rappelle son passage en Corée du Nord. Greg Dickinson dit aux lecteurs d’ignorer les condamnés à mort, insistant sur le fait que vos vacances d’été pourraient encore se poursuivre.

L’UE exige qu’AstraZeneca détourne les jabs fabriqués au Royaume-Uni

La Commission européenne a demandé à AstraZeneca de détourner des centaines de millions de jabs de coronavirus fabriqués dans des usines britanniques vers l’UE alors que la querelle entre Bruxelles et le géant pharmaceutique s’approfondit. Les responsables de l’UE ont déclaré que les fournitures fabriquées par le Royaume-Uni provenant des deux usines britanniques devraient être détournées vers le bloc, sinon AZ ferait face à une action en justice pour rupture de contrat. Cependant, Pascal Soriot, PDG d’AstraZeneca, a déclaré que le contrat de l’entreprise avec le Royaume-Uni signifiait que l’approvisionnement provenant de la chaîne d’approvisionnement britannique serait d’abord acheminé vers le Royaume-Uni. Faites défiler vers le bas pour voir un graphique montrant les taux de vaccination au Royaume-Uni et dans l’UE, tandis que Nigel Farage fait valoir que, enfin, le pays voit l’UE pour ce qu’elle est: méchante, vindicative et nationaliste.

Ne vous tortillez pas: « Cringe » est officiellement ajouté au lexique italien

Il suffit de faire grimacer un puriste linguistique – le mot anglais grincer des dents est officiellement entré dans le lexique italien. Le mot a été reconnu par l’Accademia della Crusca, le principal institut linguistique du pays et de fidèles gardiens de l’italien, ainsi qu’une pléthore de termes liés à la pandémie. L’académie a ajouté une grimace après avoir remarqué que cela revenait souvent sur les réseaux sociaux, principalement chez les jeunes. Le mot est utilisé tel quel en anglais, les Italiens inventant également leurs propres variantes.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Les militants creusent un tunnel | Des manifestants ont été expulsés d’un parc du centre de Londres après avoir creusé des tunnels et installé un camp de fortune en opposition au développement ferroviaire HS2. Les militants de la rébellion HS2 ont occupé Euston Square Gardens, affirmant qu’il était prévu de construire une station de taxis temporaire au-dessus du petit espace vert à l’extérieur de la gare d’Euston. Regardez les manifestants à l’intérieur des tunnels, creusés «en secret» au cours des derniers mois.

Partout dans le monde: la sécurité renforcée au « palais de Poutine »

Les principales agences de sécurité russes ont offert des explications contradictoires pour des mesures de sécurité renforcées autour d’une propriété d’un milliard de dollars sur la mer Noire, surnommée « le palais de Poutine » par le chef de l’opposition Alexei Navalny. Face à plus de 95 millions de vues de l’enquête YouTube de M. Navalny sur la résidence, le président Vladimir Poutine a dû démentir, insistant sur le fait que ni lui ni sa famille ne possédaient la propriété dont l’existence même a mis en colère des millions de Russes. Lisez la dernière.

Entretien du mercredi

« Le sida a tué des millions, mais on ne m’a pas appris à ce sujet ‘