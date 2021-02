Verrouillage du Pays de Galles: les magasins et les coiffeurs pourraient ouvrir à partir de la mi-mars, selon Drakeford

Les ministres gallois discuteront de l’assouplissement de certaines restrictions de verrouillage des coronavirus sur le commerce de détail non essentiel dans les semaines à venir, a déclaré Mark Drakeford.

« Je ne crois pas que ce sera une réouverture en gros, nous allons faire les choses de la manière que Sage et l’OMS recommandent – soigneusement, étape par étape, en évaluant toujours l’impact de toutes les actions que nous entreprenons », at-il a dit à la BBC Petit-déjeuner.

Il a ajouté: «Je vais exposer aujourd’hui certaines discussions que nous aurons avec le commerce de détail non essentiel au cours des prochaines semaines pour voir comment nous pourrions commencer la réouverture du commerce de détail non essentiel.

«S’il est possible à partir du 15 mars de commencer la réouverture de certains aspects de la vente au détail et des services personnels non essentiels tels que la coiffure, c’est bien entendu ce que nous voudrions faire.