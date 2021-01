L’Écosse entrera dans un autre verrouillage du coronavirus de minuit ce soir jusqu’à fin janvier, a annoncé Nicola Sturgeon.

La première ministre écossaise a révélé lundi les dernières mesures au parlement, affirmant qu’elle se sentait « plus préoccupée » par la situation actuelle du COVID-19 par rapport au premier pic de mars.

Elle a ajouté que l’Écosse avait également environ quatre semaines de retard sur la trajectoire de Londres et du sud-est de l’Angleterre – affirmant qu’il faudrait environ autant de temps pour submerger les services de santé.

En vertu des nouvelles règles, les Écossais seront tenus de rester à la maison pour tout sauf pour des «raisons essentielles» telles que les achats et l’exercice.

Deux personnes de deux ménages pourront toujours se rencontrer à l’extérieur et les funérailles et les mariages pourront avoir lieu.

Les lieux de culte, quant à eux, seront fermés à partir de vendredi.

« Il est essentiel que nous limitions davantage l’interaction entre les différents ménages pour endiguer la propagation et ramener la situation sous contrôle, tandis que nous vaccinerons plus de personnes », a déclaré Sturgeon.

« Bref, il faut revenir pour une période à une situation beaucoup plus proche du lock-out de mars dernier. »

Le Royaume-Uni continue de lutter face à une nouvelle variante du COVID-19 qui est plus transmissible que d’autres.

Se référant à cette variante, Sturgeon a déclaré que c’était un «coup dur» pour l’Écosse en comparant la propagation de la maladie aux vaccinations.

« Dans une voie, nous avons des vaccins – et notre travail est de nous assurer qu’ils peuvent fonctionner aussi vite que possible. C’est pourquoi le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour vacciner les gens le plus rapidement possible », a-t-elle déclaré.

«Mais dans l’autre voie se trouve le virus qui, grâce à cette nouvelle variante, vient d’apprendre à courir beaucoup plus vite et a très certainement pris de l’ampleur ces dernières semaines. Pour s’assurer que le vaccin gagne la course, il est indispensable pour accélérer au maximum la vaccination.

« Mais pour lui donner le temps dont il a besoin pour avancer, nous devons également ralentir le virus. »

Le Royaume-Uni a enregistré six jours consécutifs du nombre d’infections dépassant 50 000, ce qui vient également du fait d’une semaine de records quotidiens détruits.

Lundi, Sturgeon a déclaré que l’Écosse avait enregistré 1905 autres cas, ce qui signifie que 15% des tests COVID-19 revenaient avec des résultats positifs.

Elle a déclaré que les unités de soins intensifs ressentaient également la tension car elles étaient au-dessus des niveaux d’hiver habituels, tandis que certains hôpitaux manquaient rapidement de lits.

« NHS Ayrshire and Arran est actuellement à 96% de sa capacité COVID », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Et trois autres conseils de santé – Borders, Greater Glasgow & Clyde et Lanarkshire – dépassent 60% de leur capacité. »

Boris Johnson a averti lundi que « des mesures plus strictes » pourraient être attendues prochainement en Angleterre, confirmant qu’il ferait un discours télévisé à la nation à 21 heures CET.

De grandes parties de l’Angleterre sont actuellement sous le niveau 4 – le niveau le plus strict disponible dans le système – et conseille aux gens de rester chez eux et de fermer les entreprises non essentielles.

« Nous ferons tout notre possible pour garder le virus sous contrôle et les gens ne devraient pas douter que le gouvernement fera tout ce qui est nécessaire », a déclaré le Premier ministre britannique.

« Mais je dois souligner à ce moment critique qu’il est si vital que les gens restent disciplinés. »