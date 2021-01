La crise du COVID-19 a causé des pertes humaines dévastatrices et des dommages économiques dans le monde entier, mais elle a également donné à 2020 un tout nouveau lexique.

Alors que la pandémie de coronavirus se déplaçait, les mots médicaux, le jargon gouvernemental et le jargon de la théorie du complot sont devenus une partie de nos conversations quotidiennes. Il y en a trop pour les énumérer ici, mais quelques exemples peuvent nous aider à revenir sur ce qui est devenu une année des plus dramatiques.

Vous vous souvenez peut-être que des experts en santé publique ont souligné en mars l’urgence de « aplatir la courbe » des infections à coronavirus, pour éviter que les hôpitaux ne soient débordés.

En quelques semaines, alors que les unités de soins intensifs commençaient à manquer de lits et ventilateurs, l’hystérie et achat panique s’installe, et il semble que pratiquement le monde entier est soudainement entré en confinement.

Les familles et les collègues sont restés en contact conférence vidéo – et désordonné Zoom sur les réunions. Beaucoup ont trouvé du réconfort en buvant un quarantaine, un cocktail maison parfaitement conforme à distanciation sociale règles.

« Cela se produit toujours avec des bouleversements sociaux et des catastrophes majeures, tout un flot de nouveau vocabulaire entre très soudainement dans la langue et nous devons y faire face », a déclaré Tony Thorne, consultant linguistique et expert en argot au King’s College de Londres.

« Nous devons le traiter, le comprendre et même commencer à l’utiliser », a-t-il ajouté, s’exprimant dans l’émission de petit-déjeuner d’Euronews Good Morning Europe.

Tout comme les niveaux d’infections à coronavirus, ce nouveau vocabulaire nous a attaqués par vagues.

La première vague, a déclaré Thorne, était une poussée du jargon médical et scientifique – pensez ventilation, l’intubation, EPI (équipement de protection individuelle), tests d’antigènes et anticorps.

«La deuxième vague a été celle où les gens ordinaires ont commencé à créer leur propre langage, à parler de leur propre nouvelle réalité», a-t-il poursuivi, citant des mots comme la fin du monde (défilement obsessionnel en ligne à travers des nouvelles déprimantes).

La vague la plus récente de langage nouveau, a déclaré Thorne, concernait le nouveau gouvernement restrictions, bulles et niveaux de verrouillage au Royaume-Uni.

Cette langue est-elle là pour rester?

C’est difficile à prévoir. Thorne souligne que beaucoup de mots qui ont émergé en temps de guerre – blitz, kamikaze, génocide – sont restés avec nous pendant des décennies.

La durée du jargon pandémique dépend en grande partie de la durée pendant laquelle nous continuerons tous à parler de la crise sanitaire et de ses conséquences.

« J’espère et je pense que si les priorités médicales disparaissent ou diminuent, nous n’aurons tout simplement plus besoin de beaucoup de ce langage », a déclaré Thorne.

Son mot préféré pour 2020 est «vaccin» – pour terminer, dit-il, sur une note plus positive.

Regardez les moments forts de l’interview dans le lecteur vidéo ci-dessus.