Verrouillage de l’école à Kamloops en raison d’un homme avec une arme à feu

Un homme armé a été arrêté après avoir été convaincu de se rendre près d’une école à Kamloops.

La GRC a répondu à un appel d’armes sur le pâté de maisons 500 de Tod Mountain Road vers 14 h 10. le 12 décembre.

Une école voisine a été mise sous séquestre et sécurisée après qu’il a été confirmé que l’homme avait une arme à feu.

Les policiers ont pu interpeller l’homme sans incident.

L’homme a ensuite été libéré avec une date d’audience prévue pour des infractions liées aux armes à feu.

Toute personne ayant des informations liées à cette enquête est priée de contacter le détachement de la GRC de Kamloops au 250-828-3000 et le dossier de référence 2022-44065.

