Verrouillage de l’Angleterre: la réouverture des écoles pourrait déclencher une augmentation des cas de COVID-19, selon un expert

La réouverture des écoles en Angleterre le mois prochain risque une nouvelle croissance des infections au COVID-19, a déclaré un expert à Euronews.

Le Royaume-Uni a signalé environ 10 000 nouveaux cas lundi, un quart du nombre il y a un mois.

Les chiffres en baisse ont incité le Premier ministre Boris Johnson pour annoncer aujourd’hui un chemin pour sortir du verrouillage actuel, y compris la réouverture des écoles à partir du 8 mars.

Mais Robert West, professeur de psychologie de la santé à l’University College London, a exhorté à plus de prudence avant de laisser les enfants retourner en classe.

« Je pense que la grande préoccupation que je peux voir concerne la réouverture des écoles où les modélisateurs du gouvernement ont indiqué que l’ouverture d’écoles – tant primaires que secondaires – augmenterait probablement les taux d’infection jusqu’à 0,5 ou 0,6 », a-t-il déclaré.

« Cela signifierait que nous commencerions à voir une augmentation des infections à un moment où nous n’obtenons rien de tel qu’une protection suffisante contre le vaccin. »

Le professeur West a déclaré que la décision du gouvernement d’alléger les mesures de verrouillage est en partie une décision politique – plutôt qu’une décision de santé publique.

« Beaucoup d’entre nous, y compris moi-même, ont déclaré publiquement que nous pensons que la politique a joué un trop grand rôle dans la réponse du gouvernement depuis le début. Et ils ont été en retard pour faire les choses qui devaient être faites », at-il mentionné.

« Je suis donc sûr que la politique joue un rôle. Je ne pense pas, cependant, que le gouvernement soit complètement inconscient des arguments de santé publique parce que du côté politique, ils sont pressés d’aller beaucoup plus vite par les groupes de pression au sein du Parti conservateur. Ils empruntent donc ce qu’ils croient être une voie raisonnable. «

Le succès du déploiement d’un vaccin a joué un rôle dans l’annonce d’aujourd’hui. Plus d’un tiers des adultes britanniques ont reçu au moins un vaccin depuis le début de l’opération au début du mois de décembre et chaque adulte doit se voir offrir un premier vaccin d’ici la fin du mois de juillet.

Mais West pense que la plupart des Britanniques suivront toujours les règles et resteront prudents, du moins dans un avenir prévisible.

«Ils ont reconnu que le vaccin est un élément vraiment, vraiment important de la façon dont nous allons nous en sortir. Mais ce n’est pas une panacée», explique-t-il. «Vous ne pouvez pas compter sur le vaccin pour toutes sortes de raisons. Et j’ai été assez impressionné, en fait, par la façon dont le public a accepté cela. Les gens à qui je parle sont toujours très prudents et prudents quant à la distanciation sociale et donc sur.

« Et je pense à juste titre. C’est une sorte d’optimisme prudent. Nous voyons un moyen de s’en sortir, mais nous ne voulons pas aller trop vite. Et je pense que la dernière chose que nous voulons, et ce qui serait si déprimant, serait si nous devions retourner dans un autre verrouillage. «

Regardez l’interview complète du professeur West dans le lecteur vidéo ci-dessus.