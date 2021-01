Le Pays de Galles a fermé les écoles pendant deux semaines pour lutter contre la propagation du coronavirus alors qu’il était soumis à de sévères restrictions depuis avant Noël.

Le Pays de Galles est entré dans un verrouillage de niveau 4 le 20 décembre, avec des restrictions empêchant l’ouverture des magasins non essentiels, des gymnases et des lieux d’accueil.

Seuls les déplacements essentiels étaient autorisés et le travail à domicile devait avoir lieu «dans la mesure du possible».

Cela est intervenu après que le Pays de Galles est entré en lock-out le 23 octobre, qui a vu une première baisse des cas, suivie d’une autre forte augmentation, le premier ministre Mark Drakeford affirmant que la situation s’était « détériorée ».

Tout le pays de Galles est maintenant au niveau d’alerte 4, ce qui signifie que les gens devraient rester chez eux, ne pas se mélanger avec d’autres ménages et ne pas voyager sans excuse raisonnable.

Certaines écoles se préparaient à reprendre l’apprentissage en face-à-face dès mercredi, mais la ministre de l’Éducation Kirsty Williams a annoncé lundi que les écoles et les collèges resteraient fermés jusqu’au 18 janvier au moins et passeraient à l’apprentissage en ligne.

«Le Pays de Galles reste au plus haut niveau de restrictions. Tout le monde doit rester à la maison », a déclaré Mme Williams.

Les mesures supplémentaires soulèvent des questions pour la Grande-Bretagne dans son ensemble, car les mesures dures introduites à la fin de l’année dernière, similaires à celles maintenant imposées à l’Angleterre, n’ont pas inversé le malheur du Pays de Galles à Covid, suggérant que l’Angleterre pourrait éventuellement voir des règles encore plus strictes.

Boris Johnson ce soir a plongé l’Angleterre dans un nouveau verrouillage alors qu’il définissait des mesures d’urgence pour contrôler la propagation de nouvelles souches de coronavirus au milieu des inquiétudes selon lesquelles le NHS risquait d’être submergé.

Boris Johnson a annoncé lundi soir un troisième verrouillage national sur l’Angleterre, fermant les écoles à la plupart des étudiants pour éviter que le NHS ne soit submergé par la flambée des infections à coronavirus.

M. Johnson a déclaré que la nouvelle variante, qui est jusqu’à 70% plus transmissible, se propageait de manière « frustrante et alarmante », et a averti que le nombre de patients Covid dans les hôpitaux anglais était 40% plus élevé que le premier pic.

«Au moment où je vous parle ce soir, nos hôpitaux subissent plus de pression de Covid qu’à tout moment depuis le début de la pandémie», a-t-il déclaré.

Mettant ses espoirs dans le déploiement rapide de vaccins pour alléger les restrictions, M. Johnson a reconnu « à quel point vous êtes frustré » et que « vous avez eu plus qu’assez de conseils gouvernementaux » – mais a souligné « maintenant, plus que jamais, nous devons nous ressaisir » .

« Les semaines à venir seront les plus difficiles à ce jour, mais je crois vraiment que nous entrons dans la dernière phase de la lutte, car avec chaque coup qui va dans nos bras, nous faisons pencher la balance contre Covid et en faveur du peuple britannique, ‘ il ajouta.

Le verrouillage sera promulgué dès que possible, mais M. Johnson a exhorté le public à suivre les règles immédiatement.

Le discours du Premier ministre du 10 Downing Street est intervenu après que Nicola Sturgeon a plongé l’Écosse dans un nouveau verrouillage

La déclaration de M. Johnson est intervenue après que les médecins en chef ont pour la première fois élevé le Royaume-Uni au plus haut niveau du système d’alerte Covid-19.

Ils ont averti que le NHS risquait d’être submergé dans les 21 jours «dans plusieurs domaines» sans autre action.

Il est peu probable que les restrictions soient assouplies jusqu’à ce qu’environ 13 millions de personnes âgées de plus de 70 ans ou classées comme cliniquement extrêmement vulnérables aient reçu le vaccin et aient eu suffisamment de temps pour être protégées – une période d’environ deux à trois semaines après avoir reçu le vaccin.

Kirsty Williams a déclaré que le gouvernement gallois utiliserait les deux prochaines semaines pour travailler avec les autorités locales et les établissements d’enseignement afin de « planifier au mieux le reste du mandat ».

Le gouvernement avait auparavant fait en sorte que les écoles aient une certaine flexibilité au cours des deux premières semaines du trimestre de printemps, leur permettant de choisir quand les élèves reprendraient l’apprentissage en personne.

Les universités du pays de Galles devraient commencer un début de trimestre échelonné et les étudiants ne devraient pas revenir pour un apprentissage en face à face à moins d’être informés qu’ils peuvent le faire, a-t-elle ajouté.

Les examens au Pays de Galles qui devaient avoir lieu cet été avaient déjà été annulés.