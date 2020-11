Verrouillage de Coronavrius en Angleterre: Fury dans le Kent rural en tant que comté de niveau 3

Les villes et villages de Grande-Bretagne étaient furieux ce soir après que Boris Johnson a confirmé que tous les endroits sauf trois en Angleterre seraient plongés dans les tranches les plus difficiles, bien que de nombreux cas locaux se trouvent dans de petits points chauds urbains dans les mêmes zones d’autorité.

Cette décision a provoqué la colère des zones rurales du Kent, qui ont été placées aujourd’hui sous les restrictions de coronavirus de niveau 3, qui ont déclaré qu’elles avaient été injustement enfermées par des cas en spirale dans les centres urbains.

Le comté a un taux d’infection global de 260,6 cas pour 100000 personnes au cours de la semaine se terminant le 20 novembre, selon les dernières données du ministère de la Santé, le plaçant dans le troisième rang des régions les plus infectées d’Angleterre.

Mais ils varient considérablement d’un arrondissement à l’autre, la région rurale d’Ashford enregistrant les niveaux les plus bas à 120 pour 100 000, presque quatre fois moins que Swale à 541,7 pour 100 000.

Dans le cadre des allocations annoncées aujourd’hui, seulement 700 000 personnes – un pour cent de la population – seront soumises au degré de restriction le plus souple. Avant le 5 novembre, il y en avait 29 millions dans le niveau le plus bas.

Pendant ce temps, environ 55 millions d’habitants se trouveront dans les deux niveaux les plus difficiles après la fin du verrouillage national général le 2 décembre.

Les nouvelles règles ont déclenché un énorme contrecoup, avec de la colère face au manque de seuils fermes pour entrer et sortir de Tiers, et de nombreux députés locaux dans les zones à faible infection sont furieux d’être regroupés avec les points chauds à proximité.

Le gouvernement a publié une explication narrative des raisons pour lesquelles chaque domaine entre dans chaque niveau, mais a rejeté les appels à utiliser des points de déclenchement numériques.

Cette semaine, Swale a fait la une des journaux après avoir enregistré le plus haut niveau d’infections à Covid-19 au Royaume-Uni, bien que cela ait commencé à baisser depuis, selon les statistiques du gouvernement. Jusqu’à huit des 12 arrondissements de Kent constatent une baisse du nombre de cas de Covid-19.

Le député de Kent, Damian Green, qui représente Ashford, a déclaré qu’il était “ extrêmement déçu ” de la décision du gouvernement de plonger Kent dans le troisième rang et a déclaré que son analyse complète devait être rendue publique.

Ci-dessus se trouve le comté de Kent aux côtés de ses taux d’infection variables. Les niveaux les plus élevés se trouvent à Thanet, Swale et dans le comté séparé de Medway

Les données du ministère de la Santé montrent une vue plus rapprochée des zones du Kent avec les taux d’infection les plus élevés. Les chiffres exacts n’ont pas été révélés dans les zones en blanc car moins de trois personnes ont été testées positives

QUEL EST LE TAUX D’INFECTION À KENT BOROUGHS? Arrondissement de Kent Swale Thanet Gravesham Dartford Maidstone Douvres Cantorbéry Royaume-Uni Tonbridge Folkestone Sevenoaks Tunbridge Wells Ashford Taux d’infection 541,7 491,1 386,2 282,4 272,4 266,7 251,5 200,6 195,2 192,9 168,9 120,4 120 % changement -8,2% -6,7% + 24,8% -10,2% + 23,8% + 30,7% -0,2% -20,1% -9,3% + 32,1% -5,1% -2,1% -9,8% % de résidents urbains 71% 95% 81% 88% 75% 65% 83% 70% 63% 52% 63% 65% Les données dans les colonnes Taux d’infection et% de changement proviennent du ministère de la Santé. Les chiffres de la colonne% de résidents urbains proviennent d’un rapport de 2019 du Kent County Council sur la population locale.

Le député conservateur Damian Green a déclaré qu’il était “ extrêmement déçu ” par la décision de transférer Kent au niveau trois

Et le député de North Thanet, Sir Roger Gale, a déclaré qu’il craignait que les gens “ sautent la frontière ” et se rendent au pub des zones voisines de niveau deux. Mais le chef du conseil de Swale, Roger Truelove, a déclaré qu’il était d’accord avec les restrictions à l’échelle du comté, affirmant que nous étions “ tous dans le même bateau ”.

Plusieurs députés du Kent ont écrit mercredi au secrétaire à la Santé, Matt Hancock, demandant que différentes zones du comté soient soumises à des restrictions différentes, en reconnaissance des niveaux extrêmement variables d’infection. Les ministres ont déclaré avoir examiné la géographie pour déterminer les niveaux et la manière dont les gens voyagent dans le comté.

Les taux d’infection dans le Kent – qui relevait du niveau un dans le premier système – étaient nettement plus élevés dans les zones urbaines, ce qui suggère que les villages ruraux pittoresques ont été entraînés dans des restrictions plus strictes avec eux.

À Thanet – l’arrondissement le plus urbanisé selon un rapport 2019 du conseil où 95% de la population vit dans les grandes villes – le deuxième taux d’infection le plus élevé des 12 arrondissements a été enregistré à 491,1 pour 100000.

Et dans les deuxièmes zones les plus urbanisées de Dartford et de Canterbury – où 88% et 83% de la population vivent dans les grandes villes – les taux d’infection étaient respectivement les quatrième et sixième les plus élevés, à 282,4 et 251,1 pour 100 000 habitants.

Mais dans l’arrondissement le plus rural de Sevenoaks – où un peu plus de la moitié de la population vit dans de grandes agglomérations – le troisième taux d’infection le plus bas a été enregistré à 168,9 pour 100 000 habitants. Et le deuxième plus rural où 63 pour cent sont dans les grandes villes, Tunbridge Wells, avait le deuxième taux d’infection le plus bas à 120,4 pour 100 000.

À Ashford, où le taux d’infection est le plus bas du comté, 65% de la population vit dans les villes.

Huit des arrondissements du Kent enregistrent également une baisse des infections à Covid-19, selon le ministère de la Santé, suggérant que l’épidémie pourrait ne plus se développer dans le comté en raison du verrouillage national.

Les hôpitaux manquent de lits dans certaines parties du Kent et doivent compter sur leurs voisins du comté pour obtenir de l’aide, a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé.

Mais les hôpitaux de Dartford et de Gravesham, les hôpitaux de East Kent et les hôpitaux de Maidstone et de Kent – trois des plus grands du comté – avaient tous entre 86 et 88% de leurs lits occupés au cours de la semaine se terminant le 22 novembre, selon les données du NHS. L’hôpital d’Ashford et St Peter avait 93% des lits occupés.

En vertu des restrictions de niveau trois, les restaurants et les pubs sont contraints de continuer à proposer uniquement des plats à emporter, ce qui, selon les informations, a paralysé de nombreuses entreprises locales.

Mais au niveau deux, ils sont capables de rouvrir, offrant à beaucoup une ligne de revenus vitale pour leur permettre de rester à flot.

La majeure partie de l’Angleterre a été placée dans le niveau deux, y compris des zones avec un taux d’infection Covid-19 plus élevé que Ashford, Sevenoaks, Tunbridge Wells et d’autres.

Havering, à Londres, est au niveau deux malgré un taux d’infection de 318,6 pour 100000, aux côtés de Redbridge, où le taux est de 295,8 pour 100000, et de Barking et Dagenham, où il est de 248,5 pour 100000. Dans certaines parties de l’est de Londres, le taux d’infection augmente même.

M. Green, député d’Ashford, a écrit sur Twitter: “ Je suis extrêmement déçu que l’ensemble du Kent ait été placé au niveau trois.

«Avant le verrouillage, nous étions au niveau un, alors qu’est-ce que le verrouillage a accompli? Nous avons besoin que l’analyse complète soit rendue publique ».

Sir Gale a également critiqué la décision du gouvernement, déclarant à Sky News: «L’objectif de l’exercice était d’essayer d’introduire un système que le public acceptera.

“ Nous savons qu’il est élevé à Thanet, à Ashford, il n’a rien d’aussi élevé (en termes de taux d’infection).

«Vont-ils en être satisfaits? Non, ce n’est pas le cas et ce qui se passera bien sûr, c’est que les gens sauteront la frontière, ou essaieront de sauter la frontière, pour aller dans un pub ou un restaurant qui peut être ouvert s’il y en a un au niveau deux ou dans Niveau un assez proche. C’est la dernière chose que nous voulons.

Jo James, directeur général de la chambre de commerce de Kent Invicta, a déclaré que la décision était «décevante».

“ J’ai parlé à quelques (entreprises) et elles en sont absolument dévastées, mais dans l’ensemble, c’était prévu ”, a-t-elle déclaré. “ Je pense qu’il n’y a aucun doute à ce sujet, c’est décevant que nous ayons été placés au niveau trois.

«Je peux comprendre pourquoi, car nous avons certains des niveaux d’infection les plus élevés dans certains de nos districts, mais, cela dit, nous avons certains des niveaux d’infection les plus bas.

«C’est tellement dommage qu’un endroit comme Kent, qui est l’un des plus grands comtés du pays, doive être pris dans son ensemble.

Swale a le taux d’infection le plus élevé du Royaume-Uni à 541,7 pour 100 000, selon le ministère de la Santé. Sa rue principale est illustrée ci-dessus

Selon les nouvelles règles, tous les endroits en Angleterre, sauf trois, seront plongés dans les fourchettes les plus difficiles, bien que de nombreux cas locaux se trouvent dans de petits points chauds urbains.

Plusieurs députés du Kent, dont Sir Gale et M. Green, ont écrit hier au secrétaire à la Santé Matt Hancock pour demander que différentes zones du comté soient soumises à des restrictions différentes.

Ils ont écrit dans leur lettre: «Nous devons permettre aux entreprises de prospérer et ne pas être freinées par des restrictions ne convenant pas à leur région.

Roger Truelove, le chef du Swale Borough Council, a déclaré qu’il soutenait la décision de passer au niveau trois

«Nous sommes convaincus que le gouvernement introduira des restrictions au niveau des arrondissements ou des districts pour garantir que la bonne approche est utilisée dans chaque communauté.

Justifiant sa décision de placer Kent au niveau trois, le ministère de la Santé a déclaré: “ Les taux de cas sont élevés et continuent d’augmenter, avec de fortes augmentations des taux de cas dans presque tous les domaines au cours des sept derniers jours.

«Certains des taux de cas les plus élevés du pays sont actuellement observés dans le Kent. La hausse des taux de cas chez les personnes âgées de plus de 60 ans est particulièrement préoccupante.

«La positivité augmente également dans 10 des 13 collectivités locales de niveau inférieur.

«Kent et Medway STP (Sustainability and Transformation Partnership) signalent que les admissions à l’hôpital augmentent et qu’une entraide est nécessaire dans tout le comté.

Roger Truelove, chef du Swale Borough Council, a déclaré qu’il était d’accord avec les restrictions de niveau 3 à l’échelle du comté pour le Kent.

Il a déclaré: “Je comprends que c’est ce que nous devons être, nous devons être au niveau 3. J’espère que c’est une incitation pour les populations locales à se conformer autant que possible aux directives afin que nous réduisions nos chiffres.”

“ Je comprends parfaitement d’autres arrondissements qui n’ont pas obtenu un taux aussi élevé que nous, mais le fait est que le niveau de Kent augmente … et je pense que c’est beaucoup mieux d’un point de vue de la santé publique si vous êtes tous dans le même niveau.

Il a ajouté que si différents arrondissements avaient des restrictions différentes, il était probable qu’il y aurait «beaucoup de migration de personnes d’un arrondissement à un autre».

Les autorités ont refusé de révéler le seuil auquel un comté devrait baisser son taux d’infection pour sortir du troisième niveau.