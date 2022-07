Verrouillage de China Covid: des milliers de touristes piégés dans une station balnéaire du Guangxi après la fermeture

Hong Kong

CNN

—



Plus de 2 000 touristes se sont retrouvés bloqués dans une station balnéaire du sud de la Chine après que les autorités ont imposé un verrouillage rapide pour freiner une flambée de coronavirus, alors que la politique stricte de zéro-Covid du pays continue de bouleverser les entreprises et la vie quotidienne.

La ville de Beihai, une destination de vacances d’été populaire connue pour sa plage de sable blanc et son île volcanique dans la région du Guangxi, a signalé plus de 500 infections au cours de la semaine dernière – une épidémie majeure selon les normes chinoises.

Samedi, le gouvernement Beihai a verrouillé des parties urbaines de la ville – où se trouvent ses stations balnéaires et ses attractions touristiques – a ordonné des tests de masse et interdit aux habitants de quitter leur domicile.

Les restrictions radicales de Covid ont également atteint l’île de Weizhou, un îlot périphérique à plus d’une heure de bateau qui est populaire pour son littoral et ses plages pittoresques. À partir de vendredi, les touristes ont reçu l’ordre de quitter l’île, tandis que les hôtels et les maisons d’hôtes ont reçu l’ordre de rembourser les clients sans condition.

Dimanche, l’île de Weizhou a fermé tous les lieux de divertissement, des bars, cinémas et salons de massage aux piscines. Des sites pittoresques à travers l’île ont également été fermés.

Lors d’une conférence de presse dimanche, des responsables locaux ont déclaré que les plus de 2 000 touristes bloqués à Beihai seraient traités en fonction de leur niveau de risque de Covid: ceux qui n’étaient pas allés dans des zones à risque moyen ou élevé et qui n’étaient pas identifiés comme un contact direct ou secondaire d’une personne infectée serait autorisé à partir à condition qu’il puisse présenter un test Covid négatif ; d’autres devraient rester dans la ville et se soumettre à une quarantaine.

Deux responsables de la ville ont été démis de leurs fonctions pour ne pas avoir pris les mesures adéquates pour empêcher la propagation du virus, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV.

La fermeture soudaine du hotspot touristique est le dernier exemple de la douleur économique infligée par la coûteuse stratégie zéro-Covid de la Chine. La semaine dernière, l’économie chinoise a enregistré sa pire performance trimestrielle en plus de deux ans, après des mois de fermetures sévères qui ont fait des ravages dans tout le pays.

“Je perds la tête”: un déposant chinois perd ses économies à la banque

L’industrie du tourisme en Chine a été martelée par les restrictions de voyage apparemment interminables et les blocages instantanés, en particulier cette année. Pendant les vacances de la fête du Travail en mai, seuls 160 millions de voyages intérieurs ont été effectués, soit une baisse d’un tiers par rapport à la même période l’an dernier, selon le ministère de la Culture et du Tourisme.

De nombreuses destinations touristiques espéraient voir plus de visiteurs pendant les vacances d’été, mais de nouvelles sous-variantes hautement transmissibles d’Omicron ont placé les gouvernements locaux sous plus de pression pour contrôler les poussées de Covid.

Dimanche, la Chine a signalé près de 600 infections transmises localement – ​​sa plus forte hausse depuis mai. Au moins 16 provinces à travers le pays ont identifié des cas de Covid transmis localement jusqu’à présent ce mois-ci, selon la Commission nationale de la santé.

À Macao, le gouvernement a déclaré samedi qu’il prolongerait le verrouillage de toute la ville jusqu’au 22 juillet, alors qu’il s’efforçait de contenir la plus grande épidémie de Covid de la plaque tournante du jeu.

Macao a imposé la fermeture le 11 juillet, fermant ses casinos et interdisant aux résidents de quitter leurs appartements, sauf pour des activités essentielles comme l’épicerie. Il a enregistré environ 1 700 infections depuis la mi-juin.