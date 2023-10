Verrons-nous des séries éliminatoires de football universitaire sans la SEC ? | Spectacle de Joel Klatt

Détails de la vidéo

Joel Klatt a examiné pourquoi la conférence SEC ne prospère pas cette saison. Il a examiné les Wildcats du Kentucky n°20 contre les Bulldogs de Géorgie n°1 et les Crimson Tide d’Alabama n°11 contre les Texas A&M Aggies. Joel a analysé quel serait le sort de la SEC si l’Alabama et la Géorgie perdaient ce week-end et d’autres scénarios pour les séries éliminatoires.



