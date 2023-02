‘Verrons-nous des jours meilleurs?’ Des sauveteurs étrangers arrivent mais les survivants du séisme luttent toujours pour obtenir de l’aide

Un groupe de volontaires de la ville de Sanliurfa s’est déplacé dans deux camionnettes, distribuant du miel, du chocolat, des biscuits, du lait à la fraise et à la banane, des fruits et des couches. Les volontaires, tous de la même famille, avaient été émus par les vidéos de la destruction à Adiyaman, a déclaré Bekir Uludag, 33 ans.

L’équipe algérienne comptait 86 personnes – 89, en comptant le personnel de commandement – et comprenait six chiens de recherche et de sauvetage, a déclaré le colonel Farouk Achour, un porte-parole, qui s’est exprimé peu de temps après que ses collègues ont sauvé les deux enfants. La situation à Adiyaman était toujours “critique”, a-t-il déclaré.

Pendant des jours, deux frères ont demandé de l’aide pour retrouver leurs parents, ont-ils dit, en vain. “Ils nous ignorent”, a déclaré Abdurrahman Calis, 23 ans, un étudiant qui a voyagé d’Istanbul après que son frère, Osman Calis, un médecin de 27 ans, lui a dit qu’il avait perdu contact avec leurs parents après le tremblement de terre.

Une dizaine de personnes vivaient dans l’immeuble, et la famille Calis vivait au premier étage. Mercredi matin, désespérés alors qu’une autre journée passait, les frères ont rejoint un groupe d’autres parents essayant de passer au crible l’épave eux-mêmes, alors même que toute la structure semblait sur le point de s’effondrer.

Plus tard dans la journée, cependant, il y avait des signes que la ville recevait plus d’attention. On pouvait voir de gros générateurs et des engins de terrassement montés sur des camions à plateau se dirigeant vers la ville. Et à l’immeuble de la famille Calis, une grue est arrivée, puis une rétrocaveuse – leur appel à l’aide a enfin répondu, a déclaré Abdurrahman, en désignant ce qui restait de la chambre de ses parents.

