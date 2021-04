Veronika Kudermetova a remporté le Volvo Car Open à Charleston

La 38e mondiale russe Veronika Kudermetova s’est frayé un chemin vers son premier titre WTA en carrière avec une victoire en deux sets sur Danka Kovinic au Volvo Car Open de Charleston.

Kudermetova a frappé six as sur son chemin vers une victoire 6-4 6-2, assez pour dépasser Ashleigh Barty et la placer au sommet du tableau des as de cette saison avec 130.

Cela a marqué une belle fin à une semaine époustouflante pour le joueur de 23 ans de Kazan, qui n’a pas perdu de set tout au long du tournoi.

Kudermetova a dit au Site officiel de la WTA: « Cela signifie beaucoup. Cela me montre que je peux très bien jouer, que je peux battre de bons joueurs, et si je joue comme ça et continue à travailler, je peux être dans le top 10. »

Kudermetova a brisé son adversaire tôt et malgré son arrimage, a rapidement rétabli son avantage pour s’éloigner d’un set de la victoire.

Une pause dans le cinquième match du deuxième set l’a rapprochée de la victoire et après avoir prolongé son avantage, elle a scellé sa victoire en 96 minutes.

Carte joker chez les adolescentes Maria Camila Osorio Serrano a terminé une semaine de rêve en remportant le tournoi Copa Colsanitas à Bogota avec une victoire 5-7 6-3 6-4 sur Tamara Zidansek.

Le Colombien a riposté d’un set et d’une pause derrière pour remporter une victoire qui fait du n ° 180 mondial le vainqueur le moins bien classé d’un tournoi WTA depuis 2018.

Pablo Carreno Busta a remporté son premier titre ATP Tour à domicile

Pablo Carreno Busta a remporté son premier titre ATP Tour à domicile après avoir battu son compatriote Jaume Munar pour remporter l’Andalucia Open à Marbella.

La tête de série numéro 15 mondiale a été poussée à bout par son adversaire inexpérimenté avant de passer 6-1 2-6 6-4 en deux heures et 21 minutes.

Carreno Busta semblait prêt à naviguer vers son cinquième titre après avoir balayé le premier set, mais Munar a répondu pour mettre en place un décideur dans lequel les deux joueurs ont trouvé la meilleure forme.

En fin de compte, le nerf du favori a tenu et il a converti sa septième occasion de balle de break à 4-4 dans le décideur pour se préparer pour servir pour le titre.

Dans une interview sur le terrain, Carreno Busta a déclaré: « C’est un plaisir de remporter un titre ici en Espagne, à Marvella. C’est mon cinquième titre et c’est très spécial. »

Il y a eu un succès à domicile à l’Open de Sardaigne à Cagliari alors que Lorenzo Sonego a remporté le titre

Dans un autre pays hôte, le succès, Lorenzo Sonego est devenu le premier Italien à remporter un événement ATP Tour dans son pays d’origine pendant 15 ans avec une victoire à l’Open de Sardaigne à Cagliari.

La victoire 2-6 7-6 (5) 6-4 de Sonego sur Lajos Djere de Serbie l’a vu imiter Filippo Volandri, qui a remporté le titre de l’Open de Palerme en 2006.

Sonego, qui avait également remporté le titre en double samedi avec Andrea Vavassori, a été brisé lors du premier match du match par Djere, qui a bouclé le premier set en 46 minutes.

Sonego a établi une avance de 4-1 dans le deuxième set, mais a été ramené au niveau et a dû garder son sang-froid dans un tie-break serré pour rester dans le match.

Le favori local a saisi sa chance de faire une pause 3-1 dans le décideur et malgré une pression supplémentaire, il a tenu bon pour un succès populaire.

