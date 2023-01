Veronica Tirao (école secondaire de Princeton) – Section locale de Shaw

Nom: Véronique Tirao.

L’école: École secondaire de Princeton

Date et lieu de naissance: 16 octobre 2004, Princeton

Ville natale: Princeton

Famille: Virginia et Reynard Sr. Tirao (parents), Arlene Warling, Renan Tirao, Reizza Tirao et Reynard Jr. Tirao (frères et sœurs)

Activités sportives: Mentor de première année, chorale de concert, basketball et conseil étudiant.

Sport préféré et pourquoi: Mon sport préféré est le basket-ball, car j’aime l’énergie et le rythme du jeu. J’ai grandi en regardant et en pratiquant le sport avec mon père car il était entraîneur de basket-ball.

Nourriture préférée et où l’obtenir: N’importe quel aliment que ma mère cuisine.

Personne ayant la plus grande influence sur ma carrière sportive et pourquoi: Honnêtement, tous mes entraîneurs de basket-ball au cours de ma carrière au lycée ont eu un grand impact car ils m’ont motivé à continuer à jouer et à travailler dur, que je sois à l’entraînement ou à l’école.

Les gens seraient surpris de savoir, je reste à la maison pour regarder: “Ginny et Géorgie.”

Quand j’ai besoin de chance pour un gros match, je : Écouter de la musique.

Ce que j’aimerais faire dans la vie : Devenez gestionnaire de cas social ou conseiller scolaire.

Trois mots qui me décrivent le mieux : Honnête, responsable et honorable.