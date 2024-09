Verona Pharma présentera six analyses de phase 3

LONDRES et RALEIGH, NC, 30 septembre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Verona Pharma plc (Nasdaq : VRNA) (« Verona Pharma » ou la « Société ») annonce quatre présentations orales et deux affiches sur les analyses de son étude réussie de phase 3. Les études ENHANCE avec Ohtuvayre (ensifentrine) pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (« BPCO ») seront présentées au congrès annuel CHEST (« CHEST ») 2024. Les analyses sont publiées dans le supplément en ligne du congrès annuel CHEST.

Ohtuvayre (ensifentrine) est un double inhibiteur sélectif premier de sa classe des enzymes phosphodiestérase trois et phosphodiestérase 4 (« PDE3 et PDE4 ») qui combine des effets bronchodilatateurs et anti-inflammatoires non stéroïdiens dans une seule molécule. Ohtuvayre est le premier nouveau mécanisme inhalé pour le traitement d’entretien de la BPCO depuis plus de 20 ans.

Les analyses résumeront l’efficacité et l’innocuité d’Ohtuvayre dans des sous-groupes de patients atteints de BPCO, y compris des données soutenant des améliorations de la fonction pulmonaire, des symptômes et de la qualité de vie, ainsi que des réductions du taux d’exacerbations, quelle que soit la gravité de la BPCO (modérée ou sévère), le tabagisme. état (actuel ou ancien) et bronchite chronique (avec ou sans). De plus, une analyse de l’impact de l’ensifentrine sur la réduction des taux d’exacerbation et de l’utilisation des ressources de santé liées à la BPCO sur 48 semaines sera également présentée.

« L’ensifentrine est un complément remarquable au traitement de la BPCO », a déclaré William Stringer, MD, FCCP, professeur de médecine à la faculté de médecine David Geffen de l’UCLA. « Il a la capacité de bronchodilater, de réduire l’inflammation, d’augmenter la clairance mucociliaire et de réduire les exacerbations chez les fumeurs et anciens fumeurs. »

Les détails des présentations et des affiches de Verona Pharma sont répertoriés ci-dessous et liés au site Web de CHEST. De plus, la Société présentera cinq présentations qui mettront en évidence les besoins non satisfaits en matière de BPCO sur la base de données réelles sur les réclamations.

Présentation orale : L’ensifentrine a amélioré la fonction pulmonaire, les symptômes et la qualité de vie, quelle que soit la gravité de la BPCO

Présentateur: Jessica Bon, MD, École de médecine de l’Université Wake Forest

Session: Évaluation des résultats du traitement dans la maladie pulmonaire obstructive

Présentation orale : L’ensifentrine, un nouveau traitement contre la BPCO, a réduit l’utilisation des ressources de santé liées à la BPCO sur 48 semaines

Présentateur: Emily Wan, MD, Brigham and Women’s Hospital et Harvard Medical School

Session: Traitements émergents de la maladie pulmonaire obstructive

Présentation orale : L’ensifentrine a amélioré la fonction pulmonaire chez les patients atteints de BPCO modérée à sévère : une analyse groupée des essais de phase 3 ENHANCE

Présentateur: Diego J. Maselli Caceres, MD, FCCP, Division des maladies pulmonaires et des soins intensifs, UT Health San Antonio

Session: Traitements émergents de la maladie pulmonaire obstructive

Présentation orale : L’ensifentrine a amélioré la fonction pulmonaire et réduit le taux et le risque d’exacerbation chez les patients atteints de BPCO, quel que soit leur statut tabagique

Présentateur: Amy Dixon, PharmD, Vérone Pharma

Session: Nouvelles cibles thérapeutiques et interventions dans la maladie pulmonaire obstructive

Affiche 3513 : L’ensifentrine a amélioré les symptômes et la qualité de vie des patients atteints de BPCO modérée à sévère, quel que soit leur statut tabagique

Présentateur: William Stringer, MD, FCCP, École de médecine David Geffen de l’UCLA

Session: Nouvelles cibles thérapeutiques et interventions dans la maladie pulmonaire obstructive

Affiche 4285 : L’ensifentrine a amélioré les symptômes et la qualité de vie des patients atteints de BPCO, quels que soient les antécédents de bronchite

Présentateur: Jill Ohar, MD, École de médecine de l’Université Wake Forest

Session: Affiches de résumés sur les maladies pulmonaires

À propos d’Ohtuvayre (ensifentrine)

Ohtuvayre est le premier traitement inhalé pour le traitement d’entretien de la BPCO qui combine des activités bronchodilatatrices et anti-inflammatoires non stéroïdiennes dans une seule molécule. Vérone a évalué Ohtuvayre nébulisé dans son programme clinique de phase 3 ENHANCE (« Ensifentrine as a Novel inHAled Nebulized COPD thErapy ») pour le traitement d’entretien de la BPCO. Ohtuvayre a atteint le critère d’évaluation principal des études ENHANCE-1 et ENHANCE-2, démontrant des améliorations statistiquement significatives et cliniquement significatives de la fonction pulmonaire. Une association fixe d’ensifentrine et de glycopyrrolate, un LAMA, est actuellement en cours de développement pour le traitement d’entretien de la BPCO.

À propos de Vérone Pharma

Verona Pharma est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de thérapies innovantes pour le traitement des maladies respiratoires chroniques présentant d’importants besoins médicaux non satisfaits. Ohtuvayre (ensifentrine) est le premier produit commercial de la Société et le premier traitement inhalé pour le traitement d’entretien de la BPCO combinant des activités bronchodilatatrices et anti-inflammatoires non stéroïdiennes dans une seule molécule. L’ensifentrine a des applications potentielles dans la bronchectasie non kystique, la mucoviscidose, l’asthme et d’autres maladies respiratoires. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.veronapharma.com.

