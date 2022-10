Vero Voce change son nom pour STC Theatre pour refléter sa nouvelle mission – Shaw Local

Vero Voce a changé de nom et de mission.

En juin, Tara Frost a repris l’exploitation du théâtre Vero Voce et de l’école des arts de la scène de St. Charles des propriétaires Dennis Brown et de sa femme, Dawn Harkins, qui était professeur de chant et de théâtre musical à Vero Voce.

Le couple a déménagé en Virginie-Occidentale plus tôt cette année.

Frost a décidé de changer le nom en Théâtre STC pour refléter son objectif principal sur le théâtre par opposition aux cours de chant. Elle a également partagé l’espace avec d’autres groupes de théâtre.

“En décembre, nous avons WT Productions qui fait des” sacs saisonniers “, a-t-elle déclaré. « La location d’espace peut coûter très cher. Tout d’abord, il peut être difficile de s’y retrouver. Nous essayons donc d’être plus abordables et plus amicaux envers les petits groupes qui débutent et ce genre de choses.

Son expérience théâtrale se situe principalement dans la gestion de scène et dans la réalisation de spectacles de théâtre communautaire.

“J’ai décidé qu’il serait peut-être bon d’avoir mon propre espace, c’est en quelque sorte comme ça que je trouve mon chemin vers Vero Voce”, a déclaré Frost.

STC Theatre prévoit également de mettre en scène ses propres productions. Il présentera “The Humans” du 10 au 19 novembre.

“Et puis nous espérons faire” The Great North Pole Bake-Off “, qui est un spectacle pour les enfants, en décembre”, a-t-elle déclaré. « Cela dépend si nous pouvons avoir suffisamment d’enfants. J’ai déjà dû annuler quelques choses parce que nous n’avions tout simplement pas assez de gens qui s’inscrivaient.

Alors que Vero Voce a produit principalement des productions mettant en vedette des enfants, STC Theatre prévoit de faire des productions qui plaisent à tous les âges.

“Nous voulons faire des productions pour enfants, mais nous voulons faire beaucoup plus de spectacles pour adultes”, a déclaré Frost.

Le conseil municipal de St. Charles a récemment approuvé un permis d’alcool pour le théâtre STC. Le lieu prévoit de vendre de l’alcool lors de sa production de “The Humans” en novembre.

D’ici l’été prochain, le STC Theatre pourrait déménager dans un espace plus grand pouvant accueillir une scène plus grande et plus de sièges.

“L’espace actuel que je loue ne peut pas être reconfiguré, donc ce n’est pas vraiment une possibilité”, a déclaré Frost.

Plus d’informations sur le théâtre STC sont disponibles sur son site Web, stctheater.com.