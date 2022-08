Vernon’s Hill contraint de mettre fin à l’ultra course plus tôt

L’ultra athlète de Vernon a été contraint de se retirer des championnats du monde.

Shanda Hill s’est envolée pour la Suisse pour participer aux championnats du monde swissultra International Ultra Triathlon Association (IUTA). L’ultratriathlon « déca » est un événement continu et équivaut à 10 triathlons consécutifs. Toutes les sections de chaque épreuve sont regroupées, ce qui signifie qu’elle commence par 38 kilomètres de natation, puis 1 800 km de vélo et se termine par 422 km de course à pied.

Malheureusement, après avoir terminé la partie natation, Hill a fait quelques tours de vélo mais a eu du mal à respirer. Il a été découvert qu’il y avait du chlore dans ses poumons affectant sa respiration.

“C’était comme si des couteaux la poignardaient pour respirer”, lit-on sur Facebook le 16 août.

Hill a terminé la portion de natation de 38 km en 22 heures, 55 minutes et une seconde.

C’était la première fois que l’événement avait lieu depuis 2019. Il se poursuit jusqu’au 29 août.

En 2019, Hill est devenue la première Canadienne à terminer un triathlon Double Deca, qu’elle a accompli au Mexique.

