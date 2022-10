Vernon Viper, blessé, reste allongé sur la glace pendant près d’une heure en attendant l’ambulance – Kelowna Capital News

Un joueur de hockey des Vernon Vipers est resté allongé sur la glace pendant près d’une heure samedi, attendant l’arrivée d’une ambulance après avoir apparemment subi une blessure à la tête.

L’incident s’est produit lors d’un match de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique entre les Vipers et les Spruce Kings de Prince George, au Prince George’s Kopar Memorial Arena, le 1er octobre, avec moins de trois minutes à jouer dans le match.

Le directeur général des Spruce Kings, Mike Hawes, a déclaré que le joueur blessé, Will Blackburn, se battait pour une rondelle dans le coin lorsqu’il est tombé maladroitement dans les bandes. Le jeu s’est déroulé vers l’autre bout de la patinoire, mais Blackburn ne s’est pas levé de la glace.

“Il était en détresse médicale”, a déclaré Hawes à The Morning Star. “L’entraîneur de Vernon et mon entraîneur sont allés sur la glace, tout comme le personnel de premiers soins de l’aréna, et je suppose que le problème était initialement une blessure à la tête.”

Blackburn a été pris en charge, tandis que les officiels ont appelé le 911. Pendant ce temps, les deux équipes ont convenu d’annuler le reste du match.

Hawes a déclaré que la blessure s’était produite vers 21h20 et qu’une ambulance n’était arrivée que 50 minutes plus tard.

“Le processus était certainement frustrant à ce stade”, a-t-il déclaré. “Notre coordinateur des bénévoles a appelé et a été mis en attente pendant un certain temps, puis nous avons appelé plusieurs autres fois pendant la période d’attente.”

Finalement, l’annonceur de longue date des Spruce Kings, Ron Gallo, a pris les choses en main et s’est rendu aux urgences de l’hôpital pour demander de l’aide. Gallo a pu retrouver une paire d’ambulanciers paramédicaux et leur demander s’ils avaient reçu un appel de l’arène.

«L’un des ambulanciers a vérifié son téléphone et a dit quelque chose dans le sens qu’il était dans la file d’attente mais qu’ils pouvaient venir tout de suite, donc c’était essentiellement une grande raison, une grande partie de la façon dont nous avons finalement pu obtenir une ambulance pour assister à l’arène », a déclaré Hawes.

Lorsque l’ambulance est arrivée, Blackburn a été transféré à l’hôpital où il a subi des tests, notamment un scanner. Les résultats du scanner sont revenus négatifs et Blackburn a pu monter dans le bus de l’équipe pour retourner à Vernon.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants à notre thérapeute du sport Yasmine Jutt et aux professionnels de la santé d’avoir si bien pris soin de Will”, a déclaré l’entraîneur-chef et directeur général des Vipers, Jason McKee, dans un communiqué. “Nous aimerions également remercier l’organisation Spruce Kings pour leur aide dans une situation très difficile.”

Hawes dit que les ambulanciers paramédicaux et les répartiteurs n’étaient pas responsables du long retard. Il s’agit plutôt d’un problème systémique d’intervention d’urgence auquel la province doit faire face.

« Je sais que (les ambulanciers paramédicaux et les répartiteurs) sont extrêmement en sous-effectif et à court de personnel et c’est un problème que le gouvernement provincial doit certainement régler », a-t-il déclaré. « Dieu merci, la blessure n’était pas plus grave qu’elle ne l’était.

«Les blessures se produisent partout au hockey et en athlétisme, et ce serait bien de savoir que lorsque vous avez besoin de premiers intervenants pour un incident, ils sont là et capables de réagir et qu’ils n’ont pas cette réponse retardée comme nous l’avons fait cette nuit-là. .”

Dans un courriel, BC Emergency Health Services (BCEHS) a déclaré avoir reçu un appel pour répondre à l’arène à 21 h 24. L’appel a été trié comme un appel «jaune», ce qui signifie que les lumières et les sirènes n’étaient pas nécessaires. À 22 heures, sur la base de nouvelles informations sur l’état de Blackburn de la scène, l’appel a été mis à niveau vers “orange”, indiquant une réponse plus urgente des lumières et des sirènes.

L’ambulance est arrivée à 22h07

“Nous savons que c’est stressant quand quelqu’un qui a besoin d’une ambulance en attend une”, a déclaré le BCEHS.

“Notre répartition a également un processus pour mettre à niveau un appel vers une réponse plus prioritaire si l’état d’un patient s’aggrave. Si la famille cherche des informations sur ses soins, nous l’encourageons à contacter notre Bureau de la qualité des soins aux patients.

