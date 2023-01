Vernon senior attend 2 heures pour l’ambulance lors d’une journée chargée pour les ambulanciers paramédicaux

Un aîné de Vernon a attendu deux heures l’arrivée d’une ambulance après avoir fait une chute, ce que les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique (BCEHS) ont qualifié de journée chargée pour les appels d’urgence dans la ville.

La mère de Carole Fawcett, âgée de 98 ans, a fait une chute le mardi 3 janvier et a dû attendre longtemps avant qu’une ambulance vienne la chercher.

“Le feu est venu en premier”, a déclaré Fawcett. “Ensuite, elle a été emmenée à l’hôpital vers 7h30 et je n’ai pu joindre une infirmière que (mercredi) matin.”

Dans un e-mail, le BCEHS a confirmé que les ambulanciers paramédicaux avaient répondu mardi à un événement médical dans le bloc 3000 de Gateby Place à Vernon. L’appel est arrivé à 16 h 57 et une ambulance est arrivée sur les lieux environ deux heures plus tard, à 18 h 56, après quoi les ambulanciers ont pris en charge la femme et l’ont transportée à l’hôpital.

Le BCEHS indique que l’appel a été initialement codé en jaune, ce qui correspond à une réponse sans lumières ni sirènes.

Le long temps d’attente n’était pas dû au manque d’ambulanciers paramédicaux, car le BCEHS affirme que le poste d’ambulance de Vernon était au complet au moment de l’appel. Il y avait cinq ambulances prévues pour le quart de jour ce jour-là et toutes étaient dotées de personnel.

Cependant, BCEHS indique que les ambulanciers paramédicaux étaient occupés par des appels plus graves au moment de la chute de la femme.

“Plusieurs ambulances ont été envoyées mais ont été détournées vers des appels potentiellement mortels”, a déclaré un porte-parole du BCEHS.

« Nous savons que c’est stressant quand quelqu’un qui a besoin d’une ambulance en attend une et nous nous excusons pour tout retard. Nous encourageons les familles des patients à communiquer avec le Bureau de la qualité des soins aux patients s’ils ont des préoccupations ou des questions.

Le BCEHS indique que les temps de réponse des ambulances peuvent varier, car ils sont basés sur “l’acuité du patient”. Le service d’ambulance a déclaré que les appels sont classés par ordre de priorité en fonction des informations reçues de l’appelant, ainsi que d’un système connu sous le nom de Medical Priority Dispatch System, qui est utilisé par plus de 3 000 organisations de services médicaux d’urgence dans le monde. Dans ce système, les patients présentant des symptômes potentiellement mortels, notamment un arrêt cardiaque, des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires, des saignements graves ou une perte de conscience, reçoivent généralement une réponse d’ambulance par lumières et sirènes.

BCEHS n’a pas fourni de détails sur la nature des autres appels du 3 janvier, au-delà de dire qu’ils étaient potentiellement mortels.

“Dans le cadre des opérations quotidiennes, nous surveillons de près les niveaux de dotation en Colombie-Britannique et prenons des mesures pour combler les postes le plus rapidement possible lorsqu’ils sont vacants”, a déclaré le porte-parole du BCEHS. “Dans le cadre des efforts de recrutement en cours, le BCEHS maintient une campagne de recrutement nationale pour amener des ambulanciers paramédicaux qualifiés et du personnel de répartition en Colombie-Britannique pour aider à pourvoir les postes vacants restants et à renforcer les capacités pour l’avenir.”

