Vernon Search and Rescue vient en aide à un traîneau blessé

Vernon Search and Rescue est venu en toute sécurité au secours d’un motoneigiste blessé dans la région de Hunters Range à l’est d’Enderby le samedi 21 janvier. (Photo Facebook)

Un motoneigiste blessé a été secouru en toute sécurité par les équipes de recherche et de sauvetage de Vernon le samedi 20 janvier.

Les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique ont demandé l’aide de VSAR pour secourir le traîneau blessé dans la région de Hunters Range à l’est d’Enderby.

“En raison des conditions météorologiques changeantes, nous avons répondu avec un opérateur d’hélicoptère local et déployé notre équipe de traîneaux en renfort”, a déclaré VSAR sur les réseaux sociaux. “L’équipe de traîneau est arrivée juste au moment où l’hélicoptère se préparait à atterrir, et le pilote a été chargé en toute sécurité dans l’hélicoptère et transféré au BCEHS à l’aéroport de Vernon.”

Le groupe du coureur blessé était bien préparé et a pu garder le coureur au chaud et en sécurité.

“Nous avons été aidés sur place par des membres du service d’incendie d’Enderby, qui roulaient dans la région, ainsi que par des membres de la Hunters Range Snowmobile Association”, a déclaré VSAR.

@VernonNews

roger@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Recherche et sauvetageVernon