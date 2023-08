Vernon Search and Rescue est occupé à aider les évacués des incendies de forêt

Vernon Search and Rescue (VSAR) a passé quelques jours chargés à secourir des personnes dans des zones de feu de forêt.

De tard jeudi soir à tôt samedi matin, VSAR a aidé à émettre des ordres d’évacuation et à évacuer des résidents bloqués à West Kelowna, Lake Country et Scotch Creek. L’équipage s’est également rendu à l’est de Chase et de Sorrento et a aidé les évacués le long de Westside Road.

« Nous sommes très fiers d’avoir pu travailler aux côtés de nos collègues bénévoles de Central Okanagan Search & Rescue, Shuswap Search and Rescue, Kamloops Search and Rescue, Royal Canadian Marine Search and Rescue Station #106 – Shuswap et (Civil Air Search and Rescue Association) », a déclaré VSAR samedi matin.

« Les personnes extraordinaires de ces groupes font un travail incroyable pour leurs communautés et nous sommes heureux de pouvoir les aider. Nous espérons que tout le monde pourra rester en sécurité en cette période très difficile. »

Trevor Honigman, responsable de la recherche VSAR, a déclaré que tout l’arsenal de l’équipe avait été utilisé dans les efforts d’évacuation.

« Nous utilisons des équipages de bateaux, des équipes au sol, des équipes de vélos – tout le monde », a-t-il déclaré.

Honigman a déclaré que le feu de forêt du lac Lower East Adams « poussait fort » dans la région de Scotch Creek vendredi soir et samedi matin, et que le personnel d’urgence faisait « tout ce qu’il pouvait ».

Il conseille que « tout le monde dans toute la zone élabore avec sa famille son propre plan d’évacuation », décidant ce qu’il va emporter avec lui s’il lui est dit de quitter sa maison.

«Ayez ce plan prêt des semaines avant qu’ils en aient besoin et commencez maintenant, planifiez et préparez tout pour que, lorsque la situation l’exige, dans un court laps de temps, ils puissent simplement charger et partir. » a dit Honigman. « C’est la meilleure façon de garder tout le monde calme et cela élimine beaucoup d’anxiété. »

Le centre d’accueil Vernon ESS a rouvert à 9 h samedi et continuera d’accueillir les évacués du centre de l’Okanagan tout au long de la journée.

Brendan Shykora

BC Wildfires 2023City of West KelownaÉvacuation en cas d’incendieLake CountryRecherche et sauvetageVernonwildfire