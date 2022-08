Vernon Search and Rescue aide un homme âgé à rentrer chez lui

Un homme âgé a disparu mais a été retrouvé plus tard jeudi soir (4 août) à Vernon.

Un homme dans la soixantaine est sorti de sa maison d’East Hill et est devenu désorienté. Après que sa famille ait fouillé le quartier à sa recherche, il a été déterminé qu’il avait été vu pour la dernière fois près de l’autoroute 6 à Coldstream, à environ six kilomètres de chez lui.

Vernon Search and Rescue (VSAR) est sorti à pied, à vélo et dans des véhicules à la recherche de l’homme. En moins de deux heures, on a découvert qu’il avait marché encore six kilomètres après le lac Kalamalka.

Dans la région, VSAR a été informé par des résidents qu’ils avaient aidé l’homme à monter dans un taxi, mais l’homme a déclaré que son adresse était près de Swan Lake.

Ils l’ont trouvé dans la zone en sécurité et en bonne santé et l’ont réuni avec sa famille.

VSAR suggère que les membres âgés de la famille atteints ou souffrant de démence ou d’Alzheimer devraient porter sur eux une carte avec leur adresse et les coordonnées de leur famille.

