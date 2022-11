Vernon se prépare pour la première chute de neige – Kelowna Capital News

Alors que la température baisse dans le nord de l’Okanagan, Environnement Canada prévoit des averses de pluie jeudi après-midi, se changeant en neige mouillée au cours de la nuit. Avec des prévisions de neige ce week-end et la semaine prochaine, il est temps de se préparer aux conditions hivernales.

La Ville de Vernon demande aux automobilistes de ralentir, de conduire selon les conditions, de prévoir plus de temps pour se rendre à destination et de faire preuve de patience lorsqu’ils naviguent sur des routes mouillées et des sections glissantes.

« L’équipement et le personnel de déneigement de la Ville de Vernon sont prêts pour la saison », a déclaré Ian Adkins, directeur des routes, du drainage et de l’aéroport. «Lorsque nous avons un événement de neige ou de glace, nos équipes dégagent les routes, les voies et les culs-de-sac en priorité, conformément à la politique de contrôle de la neige et de la glace de la Ville.»

Les routes de priorité un sont les artères, les routes collectrices, les lignes d’autobus, les zones scolaires et certaines zones problématiques. Les routes de priorité deux sont toutes les routes restantes à l’exception des voies et des culs-de-sac, et les routes de priorité trois sont les voies et les culs-de-sac.

La ville affirme que chaque événement de neige et de glace est différent. Selon la durée de l’événement, il pourrait falloir jusqu’à 72 heures aux équipages pour couvrir tous les quartiers de la ville une fois que la neige aura cessé de tomber. Si la neige continue de tomber, les équipages devront peut-être reprendre les itinéraires de priorité un pour maintenir la ville en mouvement.

Nous rappelons aux résidents que les trottoirs adjacents à leur propriété sont sous leur responsabilité.

Lors du pelletage des trottoirs et des allées, les résidents sont priés de ne pas entasser de neige sur les voies de circulation, les égouts pluviaux, les bouches d’incendie ou les zones de ramassage/débarquement des autobus, car cela crée des problèmes de déplacement et de sécurité pour la communauté.

Brendan Shykora

NeigeVernon