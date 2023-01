Vernon revendeur de fentanyl pris avec une arme de poing prohibée condamné à 6 ans

Un trafiquant de drogue sans-abri de Vernon a été condamné à six ans de prison moins 33 mois de prison pour avoir été en possession de diverses drogues illicites à des fins de trafic, ainsi que d’une arme à feu prohibée chargée qu’il a braquée sur un passant dans la rue .

Ravin Dugas, 29 ans, a plaidé coupable en avril 2022 après avoir été arrêté le 4 décembre 2019. Ce jour-là, il marchait dans une rue dans « un état agité », selon un rapport de la Cour suprême de la Colombie-Britannique publié mercredi.

« Son comportement a attiré l’attention d’un civil qui n’avait eu aucun contact ou interaction préalable avec M. Dugas. Ils ont établi un contact visuel, ce qui a encore plus agité M. Dugas. M. Dugas a fait un commentaire à l’effet de, ‘qu’est-ce que vous regardez?’ puis a mis la main dans la poche avant d’un sweat à capuche de couleur distincte qu’il portait et a sorti la crosse d’une arme de poing », a déclaré la juge Briana Hardwick dans le rapport de condamnation écrit.

Dugas a flashé le civil avec la crosse de l’arme de poing dont le canon est resté dans la poche avant de son sweat-shirt. Aucune violence ne s’en est suivie, mais le civil a contacté la GRC qui est intervenue rapidement.

Dugas a jeté l’arme à feu – une arme de poing semi-automatique chargée de 9 mm – dans la neige sur le parking ou peut-être dans l’enceinte de stockage d’un atelier de mécanique de Vernon. L’arme de poing a été retrouvée peu après par la police et Dugas a été arrêté.

Après l’arrestation, la police a fouillé une sacoche qu’il transportait et a trouvé une grande cache de drogues illicites, dont 59 grammes de fentanyl, environ 19 grammes de cocaïne, 42 grammes de phénacétine qui est couramment utilisée pour couper la cocaïne, 159 comprimés de benzodiazépine qui est couramment utilisé pour couper le fentanyl, une balance numérique qui était contaminée par du fentanyl, de la cocaïne et de la méthamphétamine, une petite quantité de méthamphétamine avec une pipe compatible avec un usage personnel, et un chargeur d’arme de poing avec des munitions correspondant à l’arme de poing utilisée dans le incident avec le civil.

Le montant total du fentanyl et de la cocaïne saisis se situait entre 5 800 $ et 13 680 $, selon le mode de trafic (en vrac ou au niveau de la rue).

Citant un rapport soumis, le juge Hardwick a écrit que Dugas était aux prises avec des problèmes de dépendance et qu’il était déconnecté de la plupart de sa famille. Il a eu une éducation difficile et a été agressé sexuellement à l’âge de huit ans. Vers l’âge de 16 ans, il a commencé à consommer du crack, de l’héroïne et de la méthamphétamine, et a commencé à vendre de la drogue à 19 ans après avoir choisi de quitter la maison de ses parents adoptifs.

Le juge Hardwick a noté que Dugas prévoyait de déménager dans la région de Mission après sa libération pour se rapprocher de son père biologique, qui a déclaré qu’il l’aiderait à trouver un emploi.

Hardwick a ajouté que Dugas avait exprimé des remords pour sa conduite entraînant les plaidoyers de culpabilité, qu’elle accepte comme authentiques.

“Un aspect de l’allocution de M. Dugas qui m’a fait réfléchir était sa demande d’une peine qui lui permettrait de rester à l’extérieur d’un pénitencier fédéral, car il a apparemment été informé par d’autres que les substances contrôlées sont plus facilement disponibles dans un pénitencier fédéral, et donc il aimerait éviter une phrase qui le place dans une telle institution », a écrit Hardwick.

Dugas a plaidé coupable de possession de fentanyl en vue d’en faire le trafic et de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée.

“En fin de compte, le trafic à grande échelle de fentanyl est un crime qui s’attaque de manière disproportionnée à la misère des autres – les marginalisés et ceux dont la vie est marquée par le désespoir et le désespoir. C’est un crime motivé par la cupidité et par un mépris insensé pour le chagrin et la souffrance indescriptibles qu’il laisse dans son sillage. C’est avant tout un crime qui tue, souvent et sans distinction », a écrit le juge.

Dugas est en détention depuis août 2020. Compte tenu du temps qu’il a déjà purgé en détention, sa peine s’élève à 39 mois supplémentaires derrière les barreaux.

Brendan Shykora

Cour suprême de la C.-B. DroguesfentanylfusilsVernon