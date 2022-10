Vernon quitte Kelowna en se sentant bleu dans une confrontation au gril – Kelowna Capital News

Dans une bataille de Blues, c’est Kelowna qui s’est senti déprimé.

Les Blue Magnums de Vernon ont remporté une victoire de 46-26 contre les Blue Spartans de Kelowna lors d’une confrontation invaincue de la Southern Interior Football Conference Junior Bantam le dimanche 23 octobre au Greater Vernon Athletic Park.

Le match n’a pas bien commencé pour l’équipe locale car les Spartans ont donné le coup d’envoi d’ouverture, puis ont marqué un touché sur une grosse course à peine deux jeux dans le match.

Commençant au plus profond de leur propre fin, les Magnums ont répondu avec un gros jeu alors que Josh Vandenberg a couru autour du bord pour un score de 67 verges pour égaliser le match.

Les deux équipes ont continué à échanger de gros jeux jusqu’au milieu du deuxième quart lorsque la défense Magnum s’est solidifiée, dirigée par Owen West et Caden O’Dwyer, qui ont chacun récolté 10 plaqués chacun.

Le jeu de la ligne offensive dominante a pris le dessus, permettant à O’Dwyer d’entailler la défense spartiate pour plusieurs scores, martelant le ballon sur 115 verges et trois touchés l’après-midi. Vandenberg étant la grande menace de jeu a ajouté 210 verges au sol et quatre touchés au total en transportant une passe de zone des buts du quart-arrière Brock Warner.

Les Spartans essaieraient de monter un retour et d’ajouter deux scores au quatrième quart, mais les porteurs de ballon de confiance Maddox Norlin et Oliver Harkness feraient tourner le chrono pour les Magnums qui s’améliorent à 6-0 cette saison.

L’entraîneur de la ligne offensive et coordinateur défensif Cameron Wishart a loué le jeu de son équipe à l’avant des deux côtés du ballon.

« Nous contrôlions les tranchées », a déclaré Wishart. “Tanner Carr et Josh étaient une menace sur D et avec Hunter Robinson et Quin Godkin bloquant si bien sur la ligne O, nous pouvons courir toute la journée.”

Le dimanche précédent, le botteur des Blue Magnums, West, a lancé quatre convertis pour aider Vernon à remporter une victoire de 52-0 contre les Red Spartans de Kelowna.

Les deux équipes ont fait quelques ajustements après la pause et 11 Magnums différents ont touché le ballon, certains enfants pour la première fois de leur carrière. Dez Wishart, avec une course difficile, a préparé Dayton Orr pour marquer son premier score de la saison. Warner s’est connecté lors de son deuxième touché de la journée en frappant le nouveau receveur Noah Chirkoff sur un astucieux catch-and-run où il a dépassé les défenseurs sur la pointe des pieds pour entrer.

“Notre défensive nous a mis en excellente position à chaque fois”, a déclaré l’entraîneur-chef de Vernon, Curtis Warner. “Carr était dans le champ arrière toute la journée, et obtenir neuf sacs de nos côtés défensifs a donné le ton à tout le monde.”

Les Magnums de première place clôturent la saison régulière le dimanche 30 octobre contre une visite à West Kelowna à 14 h au GVAP. West Kelowna aura soif de victoire après avoir abandonné le match précédent avec les Magnums, mais s’est battu avec acharnement.



roger@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

FootballSports locauxVernon