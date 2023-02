Vernon Mountie perd sa plainte pour négligence dans de fausses accusations de consommation d’alcool sur les lieux d’un meurtre

Le cas d’un agent de la GRC affirmant qu’il avait fait l’objet d’une enquête injuste après avoir tenté de réconforter une femme mourante a été rejeté.

Le soir d’Halloween en 2011, Taylor Van Diest a été assassiné à Armstrong BC. Ilic a été le premier officier sur les lieux et a placé sa veste de patrouille sur la jeune femme alors qu’elle s’accrochait à la vie.

Avant de retirer sa veste, Ilic a vidé ses poches et jeté un paquet de stylos dans le fossé voisin. Ilic n’a pas mentionné les stylos dans son rapport d’incident de police.

L’une des amies de Van Diest, Zoe Unruh, était sur les lieux quand Ilic est arrivé. Tôt le matin du 1er novembre, peu de temps après la mort de Van Diest, Unruh a fourni une déclaration à la police disant qu’elle avait vu un policier jeter une bouteille sur la scène du crime.

Le lendemain, une bouteille de vodka a été retrouvée dans un buisson près de l’endroit où se trouvaient Ilic et Van Diest.

Au cours du procès pour meurtre, qui a débuté en mars 2011, Ilic a nié avoir jamais jeté une bouteille ou bu la nuit du meurtre et a déclaré avoir jeté une boîte de stylos.

En avril 2014, la GRC a ouvert une enquête en vertu du code de déontologie sur les actions d’Ilic, sous des allégations selon lesquelles il avait fourni des preuves fausses, trompeuses ou inexactes lors de son témoignage devant le tribunal et d’un entretien avec des enquêteurs sur les crimes majeurs. L’enquête a pris fin en juillet 2015 lorsqu’une prolongation de délai a été refusée.

Ilic allègue qu’il a développé un SSPT et une maladie dépressive majeure à la suite de ce qu’il prétend être une enquête “négligente”. Il a reçu une décharge médicale de la GRC en juillet 2019.

Dans un jugement de la Cour suprême du 6 février 2023, la juge Carla Forth n’a trouvé aucun fondement aux allégations de négligence contre l’un des agents impliqués dans l’enquête.

La juge Forth a admis qu’Ilic avait jeté une boîte de stylos et ne buvait pas après avoir examiné les résultats de l’enquête, bien qu’il ne se verrait pas accorder de dommages-intérêts, car elle n’était pas convaincue que la dépression d’Ilic était le résultat direct des accusations.

« Il a agi avec honnêteté, intégrité, compassion et respect. Il a fait de son mieux pour apporter du réconfort à une jeune femme mourante.

