Vernon-Monashee MLA Sandhu répond à la pétition de révocation

Vernon-Monashee MLA Harwinder Sandhu n’est pas déconcerté par la récente pétition de rappel.

“Je ne serai pas intimidé par un petit groupe d’activistes extrémistes qui ne représentent pas la grande majorité des habitants de Vernon-Monashee”, a déclaré Sandhu dans une déclaration au Vernon Morning Star. « En tant que travailleur de la santé, je soutiens les décisions que nous avons prises en tant que gouvernement pour aider à garder les Britanno-Colombiens et les travailleurs de première ligne en bonne santé et en sécurité pendant la pandémie. Et je continuerai à travailler chaque jour pour défendre ce qui est juste et améliorer la vie des personnes que je représente.

La pétition de révocation a été émise par Genevieve Ring et Elections BC a déclaré qu’elle répondait aux exigences de la Recall and Initiative Act.

“Depuis le premier jour, j’ai travaillé très dur pour représenter tous les habitants de Vernon-Monashee avec diligence et je continuerai à le faire tous les jours parce que je suis si fier des gens que je représente”, a déclaré Sandhu. “Je ne laisserai aucune distraction enlever mon travail et mon engagement envers les personnes que je sers.”

La pétition sera publiée le vendredi 12 août.

