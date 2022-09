Vernon lance les Journées de la culture de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Le député de Vernon-Monashee Harwinder Sandhu présente une proclamation pour lancer les Journées de la culture de la Colombie-Britannique dans le parc Polson de Vernon le vendredi 23 septembre 2022. (Brendan Shykora – Morning Star) Les North Okanagan Wood Carvers faisaient partie des nombreuses organisations mises en place à Polson Park pour les Journées de la culture de la Colombie-Britannique le vendredi 23 septembre 2022. (Brendan Shykora – Morning Star) Le député provincial de Vernon-Monashee, Harwinder Sandhu, s’est adressé aux participants le premier jour des trois semaines d’événements pendant les Journées de la culture de la Colombie-Britannique. (Brendan Shykora – Étoile du matin) Des dizaines d’organisations ont montré leurs compétences et leurs biens culturels pour lancer les Journées de la culture de la Colombie-Britannique à Polson Park le vendredi 23 septembre 2022. (Brendan Shykora – Morning Star)

Le Polson Park de Vernon regorge de créatifs de tous bords.

La province a choisi Vernon pour lancer les Journées de la culture de la Colombie-Britannique le vendredi 23 septembre. C’est le début d’une célébration provinciale des arts et de la culture qui se déroulera pendant trois semaines jusqu’au 16 octobre.

« Au Canada, et ici en Colombie-Britannique, la Fête de la culture est une invitation aux résidents et à tous ceux qui rendent notre province si dynamique à célébrer qui nous sommes et d’où nous venons », a déclaré Melanie Mark, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et de la Culture. Sport. « Nous sommes fiers de proclamer BC Culture Days et de soutenir les communautés avec des événements gratuits et abordables qui célèbrent notre histoire diversifiée — ensemble.

Le député de Vernon-Monashee, Harwinder Sandhu, a assisté à la cérémonie d’ouverture pour présenter une proclamation provinciale.

“La Fête de la culture est une désignation nationale importante pour renforcer et accroître la sensibilisation, l’appréciation, la participation et l’engagement dans les arts et la vie culturelle des communautés”, a déclaré Sandhu. « En Colombie-Britannique, nous avons tellement de choses à célébrer. La culture dynamique de cette province enrichit nos vies d’innombrables façons et fait de nos communautés des lieux inspirants et dynamiques où vivre et élever nos familles. C’est en partageant notre culture que nous nous rapprochons en tant que communauté.

Plus d’une douzaine d’organisations artistiques et culturelles ont été créées dans le parc pour organiser des activités, du maquillage à la fabrication de boutons en passant par l’enseignement de toutes sortes d’arts et d’artisanat.

“Je suis super excité parce que je peux amener beaucoup de jeunes dans cet espace pour écouter de la musique et passer un bon moment et utiliser le parc, qui, à mon avis, est sous-utilisé la plupart du temps”, a déclaré l’organisateur Noah MacLeod, qui dirige Local Losers et siège au conseil d’administration du conseil des arts local.

Tris White, également organisatrice de l’événement, a déclaré qu’il était excitant de voir les nombreux kiosques s’installer pour offrir du plaisir à toute la famille.

“Je pense que c’est vraiment excitant de voir des gens célébrer les arts et la culture, et certains des artistes que nous avons alignés, je suis vraiment excité par ce qu’ils vont faire”, a déclaré White.

Amanda Shatzko, directrice de la zone électorale C du district régional de North Okanagan, était parmi les personnes présentes vendredi matin. Elle est une ancienne ambassadrice des BC Culture Days.

« J’ai découvert que lorsque j’ai participé pour la première fois aux Journées de la culture en 2015, j’ai pu rencontrer de nouveaux mécènes, des pairs et tirer parti de l’exposition de la Fête de la culture pour propulser ma carrière artistique. J’espère que nos artistes locaux pourront profiter de cette opportunité », a-t-elle déclaré.

Shatzko a déclaré que le district régional recueillait des données pour le développement économique et avait découvert qu’il y avait plus de 8 000 artistes dans la seule région du Grand Vernon.

«Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point nous avons de la créativité et des artistes ici, alors apporter quelque chose dans cette région peut montrer à la province et aussi au Canada que nous sommes un acteur important dans le monde des arts et de la culture», a-t-elle déclaré.

Brendan Shykora

ArtsCultureVernon