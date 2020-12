La star de I’m A Celebrity, Vernon Kay, a raconté comment il avait été inspiré pour atteindre la finale par son épouse «incroyable» Tess Daly.

Vernon a déclaré que l’hôte Strictly Tess, qu’il avait épousé il y a 17 ans, était la clé de son succès dans le château ITV.

Vernon – impliqué dans un scandale de sextos il y a dix ans – a appelé Tess après avoir terminé troisième de la finale de vendredi et a eu une conversation qu’il a dit qu’il «n’oubliera jamais».

Et l’ancien animateur de Family Fortunes espère que le succès de son émission de téléréalité sera un tremplin pour passer plus de temps avec sa mégastar épouse – sur des projets télévisés communs.

L’appelant «l’une des présentatrices les plus dévouées de tous les temps», il a déclaré que s’associer avec elle à l’avenir «serait un rêve».

Vernon, 46 ans, était acclamé par leurs filles Phoebe, 16 ans, et Amber, 11 ans.

Il a dit de Tess: «Elle était si fière. Phoebe m’a littéralement raconté tout ce qui s’était passé au camp.

«Tess a dit que les trois étaient à travers le toit quand je suis entré dans la finale.







«C’est une conversation que je n’oublierai jamais car elle m’a rassurée sur les raisons pour lesquelles je suis entré – pour rendre les filles fières. Cela m’a rassuré que j’avais fait ça. Et Tess était juste ravie.

«J’ai vu ce qu’elle avait fait sur les réseaux sociaux, elle a travaillé ses chaussettes. Elle a été incroyable.

Vernon a retrouvé Tess, 51 ans, samedi après son retour à la maison après avoir accueilli Strictly Come Dancing de la BBC.

Tess a révélé dans un message en ligne qu’elle avait fait le plein de friandises préférées de Vernon – après avoir perdu près de trois pierres survivantes sur le riz et les haricots.

Mais alors que le premier à leur ordre du jour était de décorer le sapin de Noël, Vernon a admis: «J’ai le sentiment drôle qu’il pourrait y avoir du champagne.







Vernon a déclaré que le fait d’être dans l’émission avait «dépassé toutes les attentes».

Louant la gagnante Giovanna Fletcher, Vernon a déclaré: «C’est une femme incroyable. Elle a eu le numéro 1 de la vente de livres, son podcast est énorme. Elle est un tourbillon.

Gi, 35 ans, a déclaré: «J’ai tellement ri, tellement. Ça a été plus que je ne le pensais. Je n’ai pas bronché devant quoi que ce soit.

Et le DJ de Radio 1 Jordan North, 30 ans, qui est arrivé deuxième, a ajouté: «Cela m’a rendu plus courageux et plus fort.»