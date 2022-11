Vernon Kay révèle un chagrin d’amour alors qu’un ami proche décède subitement

VERNON Kay a le cœur brisé suite au décès soudain de son ami proche.

L’homme de 48 ans a partagé sa colère avec les fans aujourd’hui alors qu’il rendait un hommage émouvant à Ian Trevor.

Vernon Kay révèle son chagrin d'amour après la mort de son ami proche Ian

Vernon avec sa femme Tess Daly

Ian était un personnage de paddock très apprécié et un responsable de la sécurité pour la Formule E, mais a travaillé dans la sécurité pendant de nombreuses années et s’est rapproché de Vernon au début de sa carrière.

Connu sous le nom de “Big Ian”, il est décédé subitement à l’âge de 61 ans la semaine dernière.

Le présentateur de télévision a partagé une photo d’eux ensemble, disant à ses abonnés : “Je suis absolument dégoûté d’apprendre le décès de mon ami Ian.

« Ian était la protection rapprochée de toute la famille @fiaformulae mais pour moi bien plus…

“Ian était le gars qui s’est occupé de moi quand j’ai été repéré par @selectmodellondon en décembre 1996 au ClothesShowLive. Il y a 26 ans.

«Nous avions un lien étroit qui est unique avec des amis. Ian tu vas beaucoup nous manquer. Envoi de mon amour à sa famille. SE DÉCHIRER .”

Vernon – qui est marié à Tess Daly – a été inondé de messages de soutien de ses fans.

La présentatrice de télévision Nicki Shields lui a dit : « Dévastateur. Il t’aimait Vern. Chaque fois que je discutais avec Big Ian, la deuxième chose qu’il demandait sans faute… ‘Nick, est-ce que Vern est déjà là ?’





“Une vraie légende avec le sourire le plus contagieux et l’énergie positive. Il laissera un énorme trou dans le paddock. .”

Une autre personne a écrit: “Je n’arrive pas à y croire, une si grande perte pour nous tous, ses câlins d’ours me manqueront .”

Tandis que quelqu’un d’autre ajoutait : « Non ! Une si triste nouvelle. Quel gentil géant et une personnalité très drôle et attentionnée. Il manquera beaucoup à tous. SE DÉCHIRER .”

Vernon a déclaré qu'il connaissait Ian au début de sa carrière