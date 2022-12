Vernon Kay, James Haskell et Jodie Kidd font tous du bénévolat pour la campagne The Sun’s Helping Hands at Christmas

VOS achats de Noël sont peut-être faits, mais il est encore temps de faire le cadeau du bénévolat.

Notre campagne Helping Hands at Christmas avec le Royal Voluntary Service ce mois-ci a soutenu leur travail en fournissant une bouée de sauvetage aux personnes âgées et vulnérables dans tout le Royaume-Uni.

Pour notre campagne Helping Hands at Christmas, nous VOUS demandons de soutenir le travail qui change la vie du Royal Voluntary Service avec du temps et/ou de l’argent

Vous vous êtes inscrit en masse pour une multitude de rôles bénévoles, notamment en aidant à gérer des clubs sociaux, en conduisant des gens à des rendez-vous à l’hôpital, en travaillant sur des chariots d’hôpital et en faisant des appels de compagnie.

Ou donner tout l’argent que vous pouvez pour aider.

Catherine Johnstone, directrice générale du Royal Voluntary Service, a déclaré: «L’hiver est le moment où notre soutien est le plus nécessaire. Noël en particulier peut être extrêmement difficile pour ceux que nous soutenons.

« Grâce à Helping Hands at Christmas, nous avons pu partager avec les lecteurs à quel point les dons et les bénévoles font une différence.

« Je vous suis très reconnaissante. Nous sommes impatients d’accueillir de nouveaux bénévoles dans nos équipes grâce à votre générosité. Merci et bonnes fêtes de fin d’année. »

Il n’est pas encore trop tard pour se lancer avec le peu de temps et/ou d’argent que vous pouvez épargner, voyez-vous à droite.

Nous racontons également comment une foule de célébrités se sont entendues lorsqu’elles se sont lancées et ont essayé une gamme de rôles bénévoles, de la cuisine à la conduite. . .

Jodie Kidd

Jodie Kidd a conduit la retraitée Yvonne Kilburn, 82 ans, à son club de déjeuner Crédit : RVS

MODÈLE Jodie a pris le volant de notre campagne Helping Hands at Christmas – en se portant volontaire pour conduire un retraité vers et depuis son club de déjeuner Royal Voluntary Service.

Jodie a transporté Yvonne Kilburn, 82 ans, de son domicile au centre de Bordon, Hants.

Elle soulignait à quel point le service de transport du Royal Voluntary Service est vital pour amener les personnes vulnérables vers et depuis les clubs sociaux et les rendez-vous à l’hôpital.

Jodie, passionnée de voitures, a déclaré: «J’ai passé une excellente journée à faire du bénévolat avec le Royal Voluntary Service.

“Quand j’ai conduit Yvonne à son club de déjeuner local, j’ai réalisé à quel point le transport peut être juste pour les gens.

“Mais c’était plus que simplement aller de A à B – Yvonne et moi avons eu une belle conversation et rigolé ensemble dans la voiture.”

Yvonne était ravie d’être conduite au Whitehall Lunch Club hebdomadaire dans l’élégante Audi RS6 de Jodie avec des roues dorées.

Elle fréquente le club depuis huit ans et y travaillait initialement comme bénévole, avec son défunt mari.

Yvonne, fan de courses automobiles, a déclaré: «J’ai adoré quand Jodi a fait tourner le moteur de sa voiture. C’était fantastique de discuter avec elle et nous avons passé un bon moment ensemble.

«Le club du déjeuner est si important pour moi. Je suis veuve depuis cinq ans maintenant, donc la vie peut devenir solitaire. Le club est formidable pour m’aider à garder le contact ».

Jodie a ajouté: «Au club de déjeuner, je me suis retrouvé coincé avec les autres bénévoles et nous avons ri pendant que nous préparions le déjeuner.

“Puis s’asseoir avec tout le monde pendant qu’ils savouraient un bon repas chaud était si gratifiant. Il est si clair de voir à quel point des clubs comme celui-ci signifient pour les gens qui viennent – pour certains, ils sont une véritable bouée de sauvetage.

“Le bénévolat est une chose tellement incroyable à faire et chaque fois que vous pouvez donner fera une réelle différence et peut même changer des vies.

“J’adore conduire, donc aider avec le service de transport était le rôle parfait pour moi.

“Mais il y a quelque chose pour tout le monde pour aider, quelles que soient vos compétences ou votre expérience.”

Le centre de Whitehall et bien d’autres comme lui sont soutenus par des fonds collectés par les joueurs de la People’s Postcode Lottery, décernés par Postcode Support Trust.

James Haskel

James Haskell a animé Valerie Leech et Jean Boshoff 1 crédit

L’ANCIEN joueur de rugby anglais James a conquis un groupe de convives âgés avec son côté plus doux alors qu’il jaillissait de sa petite fille Bodhi.

James, 37 ans, qui est apparu 77 fois pour son pays, a ravi les retraités en partageant des histoires et des photos de sa fille.

Il s’est joint à une fête de Noël au Rickmansworth Lunch Club, Herts, pour remercier les bénévoles pour leur travail inlassable en veillant à ce que les personnes âgées et vulnérables aient un endroit où elles peuvent profiter d’un repas chaud et d’une compagnie.

Réfléchissant à sa visite, James a déclaré au Sun: “Je me suis senti vraiment chez moi avec toute la bande aujourd’hui – ils m’ont tellement bien accueilli.

“Je suis venu pour divertir tout le monde, mais pour être honnête, ils m’ont diverti.

« J’ai été assis entre deux femmes – l’une qui a grandi en Afrique du Sud et l’autre qui a fait des voyages dans l’Antarctique pour des recherches scientifiques.

“Vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer.”

Cette année, plus que jamais, des clubs comme celui-ci apporteront un soutien crucial aux personnes âgées et vulnérables alors qu’elles ont du mal à chauffer leur maison et à se procurer de la nourriture et d’autres produits essentiels.

James a eu droit à un délicieux dîner de chasseur de poulet préparé par les bénévoles Jeanette Twigg, 55 ans, et Chris Patient, 74 ans, et servi par Sylvia Duffy, 62 ans, Angela Sims, 55 ans, et la coordinatrice des bénévoles Tricia Hegde, 70 ans.

Royal Voluntary Service fournit chaque jour les déjeuners copieux du club au Mill End Community Hall pour s’assurer que les utilisateurs de leurs services ont un repas fait maison s’ils en ont besoin.

James est photographié ci-dessus avec Valerie Leech et Jean Boshoff, avec qui il s’est assis pour le déjeuner et qui ont été absolument fascinés par les histoires touchantes du père adoré sur Bondhi, trois mois.

James et sa femme, entraîneur personnel et favorite de la télé-réalité Chloe Madeley, 35 ans, l’ont accueillie en août de cette année et ont partagé d’adorables clichés de leur fille sur les réseaux sociaux.

Jean, après avoir bavardé avec James pendant le déjeuner, a dit à quel point elle aimait avoir un invité surprise spécial dans un endroit où elle se rendait tous les jours.

Elle a déclaré: “Mon mari est décédé il y a trois ans et je viens au club depuis.

“C’est vraiment agréable d’avoir une bonne compagnie et la nourriture est incroyable. De plus, vous rencontrez des gens que vous ne verriez jamais autrement, comme James.

COMMENT VOUS POUVEZ AIDER Donner du temps IL existe un large éventail d’emplois bénévoles disponibles, y compris faire un appel de compagnie, servir des repas chauds dans nos clubs de déjeuner à quelqu’un qui ne mangerait pas autrement, fournir une aide pratique à ceux qui se remettent d’une maladie et qui travaillent dans les services hospitaliers ou sur les sites de vaccination. S’il n’y a pas de rôle approprié dans votre région, vous voudrez peut-être vous inscrire en tant que volontaire d’intervention d’urgence. Vous serez contacté lorsque de nouveaux rôles vitaux seront introduits, pour soutenir les communautés et le NHS pendant l’hiver. Visitez le site Web : royalvoluntaryservice.org.uk/helpinghands

pour connaître les emplois dans votre région et suivez les instructions pour vous inscrire. Donner de l’argent SI vous ne pouvez pas vous porter volontaire, vous pouvez donner de l’argent pour aider à couvrir les frais de recrutement et de formation des bénévoles. Seulement 6 £ par mois couvrent le coût d’un bénévole pendant un an. Pour faire un don, visitez le site Web ci-dessus ou envoyez HANDS par SMS au 70507 pour donner 5 £* *Vous serez facturé 5 £, plus un message à votre tarif réseau standard. Le Royal Voluntary Service recevra 100 %. Si vous souhaitez discuter de ce paiement mobile, appelez le 020 3282 7863. Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré 1015988 (Angleterre et Pays de Galles) et SC038924 (Écosse). En envoyant HANDS au 70507, vous acceptez que nous vous contactions par SMS au sujet de la collecte de fonds et que nous vous en disions plus sur notre travail. Pour donner 5 £ sans recevoir d’autre contact par SMS, envoyez HANDSNO par SMS au 70507.

Chris Bavin

Quelques secondes après avoir franchi la porte pour sa visite au club de déjeuner, le chef de la télévision Chris était plongé dans la pâte à boulettes alors qu’il était mis au travail.

Chris, 42 ans, connu pour des émissions telles que How to Eat Well for Less, s’est vu montrer les ficelles du métier par des bénévoles du Liss Lunch Club, Hants, qui l’ont mis au défi de battre des boules de pâte qu’ils avaient déjà faites.

Le chef de la télévision Chris Bavin a aidé à cuisiner au Liss Lunch Club, Hants Crédit : Chris Balcombe

Dans un simulacre d’horreur, il a pleuré: “Je pensais que j’étais ici pour aider, pas pour rivaliser sur MasterChef.”

Il a effectué son quart de travail sous l’œil attentif des chefs de jour Lucy Panton et Lorraine Roberts.

Parlant de sa journée, Chris a déclaré : « Ce que nous faisons ici aujourd’hui est incroyable.

“Les bénévoles font tellement de choses extraordinaires et nous devons le reconnaître.

« Ils adorent, les invités adorent. C’est tellement utile, ça vous fait vous sentir incroyable. Si vous pouvez faire du bénévolat dans un service local comme celui-ci, faites-le.

La bénévole Ros Humphries, 76 ans, a déclaré à Chris : « Je reviens sans cesse parce que j’aime aider.

“Cela m’apporte de la joie de donner aux autres. De plus, j’aime travailler avec l’équipe.”

Vernon Kay

L’animateur de télévision Vernon Kay s’est entretenu avec la recrue du Royal Voluntary Service Andrew Kluge Crédit : fourni

HEURES avant de fouler les planches à Cendrillon, l’animateur de télévision Vernon a rejoint un appel de compagnie Zoom avec le bénévole Andrew Kluge, l’une des recrues les plus récentes du Royal Voluntary Service.

Au cours des cinq derniers mois, le chef d’entreprise Andrew, 59 ans, de Bolton comme Vernon, a été associé à Reg Birch, 96 ans, de West Didsbury, Manchester.

Au cours de leur conversation d’une demi-heure, Andrew a parlé à Vernon, 48 ans, de Reg, du lien qu’ils ont créé et pourquoi il encouragerait quiconque à faire du bénévolat.

Il aide également Reg à faire ses courses et le sort.

Andrew a déclaré: «Cela vous fait réaliser que les gens sont seuls et ont besoin de soutien.

“Je sens que j’aide, que je donne quelque chose en retour. J’en apprends aussi. Je grandis en tant que personne en rencontrant des gens comme Reg.”

Vernon a déclaré : « C’est vraiment bien que vous appreniez encore. Quatre-vingt-seize, c’est une vie vécue, n’est-ce pas ? C’est vraiment triste que nos seniors n’aient parfois personne à qui parler.

“Si vous pensez à ce voyage à travers l’histoire que Reg a personnellement vécu, il a une mine de souvenirs.”

Reg, qui ne s’est jamais marié, vit dans la maison de son enfance. Il a été dans la RAF, a vécu en Afrique du Sud et en Allemagne, a travaillé dans l’imprimerie et a travaillé jusqu’à 95 ans.

Il utilise le Royal Voluntary Service depuis deux ans.

Il a dit : « S’il n’y avait pas Andrew, je ne sais pas ce que je ferais. Il fait tellement pour moi, m’aide avec mes factures et nous apprécions notre temps.

Andrew s’est inscrit comme bénévole après le décès de sa mère Brenda en 2020, à l’âge de 89 ans.

Elle avait utilisé un service d’amitié, où quelqu’un venait prendre le thé et discuter.

“C’était une bouée de sauvetage pour elle car elle ne sortait pas beaucoup, à part me voir une ou deux fois par semaine”, a déclaré Andrew.

« Alors, depuis que maman est morte, j’ai pensé qu’au lieu de simplement jouer au golf, je ferais quelque chose d’utile, et je me suis inscrite comme bénévole. J’ai demandé à faire quelque chose de similaire au service que maman avait.

Vernon, qui a également rejoint l’année dernière The Sun’s Jabs Army l’année dernière pour aider aux vaccinations Covid au stade Bolton Wanderers, a déclaré à Andrew: «Cela doit être épanouissant parce que nous, les nordistes, sommes une race différente, nous aimons discuter et brasser.

“Bolton est une ville formidable, une communauté qui se mobilise en cas de besoin.”