Vernon Kay a enfin retrouvé sa femme Tess Daly, deux jours après avoir terminé troisième sur I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here !.

Tess est allée sur Instagram dimanche soir pour partager enfin une photo d’eux.

Le présentateur de télévision n’a eu aucun contact avec Tess ou leurs filles Phoebe et Amber pendant qu’il était dans l’émission, mais il ne les a pas non plus vus pendant des semaines à l’avance car il devait s’isoler avant d’entrer dans le château.

En un clin d’œil, le couple a l’air adoré alors qu’ils se blottissent ensemble sur le canapé après des semaines d’intervalle.

Nous vous apporterons les dernières mises à jour sur cette nouvelle de l’actualité des célébrités.

Pour les dernières nouvelles et les dernières nouvelles, visitez Mirror.co.uk/3am.

Obtenez tous les gros titres, photos, analyses, opinions et vidéos sur les histoires qui comptent pour vous.

Suivez-nous sur Twitter @DailyMirror – le compte Twitter officiel du Daily Mirror & Mirror Online – de vraies nouvelles en temps réel.

Nous sommes également sur Facebook / dailymirror – vos actualités, fonctionnalités, vidéos et photos tout au long de la journée du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Mirror Online.