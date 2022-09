Vernon Kay et Rochelle Humes “favoris pour remplacer Holly et Phil ce matin”, disent les bookmakers

VERNON Kay et Rochelle Humes sont les favoris pour remplacer Holly Willoughby et Phillip Schofield sur This Morning après leur scandale de file d’attente.

C’est selon les bookmakers William Hill qui ont été contraints de mettre un prix sur les temps partiels prenant le relais en tant que présentateurs principaux avant la fin de l’année.

Rochelle, 33 ans, et Vernon, 48 ans, sont disponibles à un incroyable 2/1 après avoir hébergé ensemble lorsque Holly et Phil étaient en vacances d’été.

Dermot O’Leary et Josie Gibson sont les suivants avec une cote de 4/1 chacun et Alison Hammond, Ruth Langsford et Mollie King ont été marquées à 5/1 pour prendre la tête des présentations féminines.

Le porte-parole de William Hill, Tony Kenny, a déclaré: «Ils sont les piliers de la série depuis plus d’une décennie, mais il y a eu de nombreux appels pour que Phillip Schofield et Holly Willoughby quittent This Morning après la controverse autour de la file d’attente royale.

“Dans cet esprit, nous avons évalué les remplacements possibles avec Vernon Kay et Rochelle Humes les premiers favoris à 2/1 devant Dermot O’Leary et Josie Gibson à 4/1.”

Les autres qui ont une cote inférieure à 20/1 sont Mo Gilligan, Andi Peters, Rylan Clark, Laura Whitmore et Zoe Ball.

Piers Morgan est également offert à un colossal 100/1 aux côtés de l’ancienne animatrice de This Morning, Fern Britton.

Cette semaine, les producteurs ont été contraints de publier une déclaration après que Holly et Phil ont été accusés d’avoir sauté la file d’attente à Westminster Hall.

Holly et Phil ont maintenant été secoués par une pétition pour les faire exclure de la populaire émission ITV.

CE MATIN Les cotes de William Hill Vernon Kay 2/1

Rochelle Humes 2/1

Dermot O’Leary 4/1

Josie Gibson 4/1

Craig Doyle 5/1

Alison Hammond 5/1

Ruth Langford 5/1

Mollie King 5/1

Andi Peters6/1

Mo Gilligan 12/1

Zoé Ball 14/1

Rylan Clark 14/1

Lorraine Kelly 14/1

Helen Skelton 14/1

Rita Ora 14/1





Une personne en deuil furieuse a tweeté une photo du couple au Hall, où beaucoup avaient fait la queue jusqu’à 14 heures pour défiler devant le cercueil du défunt monarque.

Elle a écrit : « Ceci est une photo prise par le mari de ma sœur hier, après avoir fait la queue avec ma sœur, leur fille de 10 ans et ma mère handicapée pendant plus de 13 heures. Ma mère a été sortie de @Hollywills et @Schofe sans même un merci.

Les téléspectateurs ont appelé au boycott de l’émission et ont lancé une pétition pour que le duo de présentation soit supprimé.

L’émission ITV a également été critiquée pour être “sourde” lorsqu’elle a envoyé Alice Beer pour interviewer des personnes faisant la queue pour voir la reine allongée avec des boîtes de beignets Krispy Creme.

Holly Willoughby et Phillip Schofield sont entrés dans Westminster Hall en utilisant des laissez-passer pour les médias[/caption]