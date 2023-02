Vernon Kay donne le plus gros indice à ce jour qu’il ferait strictement – mais il y a une torsion

VERNON Kay a révélé s’il participerait un jour à Strictly Come Dancing – qui est animé par sa femme Tess Daly.

Les fans pensent qu’un passage sur la piste de danse est attendu depuis longtemps pour Vernon – mais danserait-il dans la salle de bal ?

Vernon admet qu’il participerait au spécial Strictly Christmas[/caption]

Le présentateur a déclaré au magazine télévisé The Sun : « Vous savez quoi ? On me pose souvent cette question et la vérité est qu’on ne me l’a jamais posée.

« Je ne sais pas ce que je ferais s’ils me le demandaient. Je pense que j’aimerais faire le spécial de Noël, c’est une victoire facile – vous faites un épisode et ce n’est qu’une journée de pratique de danse.

“Mais la série est un énorme investissement. Je suppose que parce que je suis une célébrité et que j’ai fait The Masked Singer, je me dis: ‘Est-ce que je veux faire un autre de ces types de spectacles?’ Je ne suis pas trop sûr.

Mais l’homme de 48 ans n’hésite pas à danser lors d’une soirée car il a partagé la nuit parfaite pour lui impliquerait d’aller en boîte avec sa femme Tess, 53 ans.

“On s’amuse quand on sort, on aime tous les deux une piste de danse”, sourit l’ancien mannequin.

“Tess et moi avons été élevés à l’Hacienda [a famous nightclub and music venue in Manchester in the 80s and 90s] et ce genre de choses, donc nous avons des goûts musicaux très similaires et nous aimons tous les deux nous laisser aller.

“Les gens viennent et demandent un selfie, ou disent bonjour, ce qui est un compliment, car cela signifie qu’ils ont investi leur temps à vous regarder ou à vous écouter.”

Alors quelle est la prochaine ou Vernon?

Il a mentionné qu’il avait un grand nombre de réunions à venir et que son agenda regorge de dates de This Morning et de dates de Radio 2 Breakfast Show.

Malgré l’emploi du temps chargé de Vernon, le père de deux enfants espère passer plus de temps avec sa famille et ses amis.

Il a deux filles Phoebe, 18 ans, et Amber, 13 ans, avec sa femme Tess.

Le couple fêtera ses 20 anse anniversaire de mariage en septembre.

