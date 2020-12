La star de I’m A Celebrity, Vernon Kay, affirme que la gagnante de l’émission, Giovanna Fletcher, possède toutes les compétences nécessaires pour devenir animatrice d’une émission de chat comme Oprah Winfrey.

Vernon, troisième de la série derrière Giovanna, 35 ans, et DJ Jordan North, 30 ans, a déclaré que la momie blogueuse pourrait devenir la réponse du Royaume-Uni à Oprah et qu’elle était « parfaite » pour le rôle.

La présentatrice de All Star Family Fortunes, 46 ans, a déclaré que Giovanna avait une capacité d’écoute similaire à celle de l’hôte légendaire des États-Unis, avant de partager sa sagesse.

Il a déclaré au Sun: «Nous avons eu une bonne conversation hier soir et j’ai dit qu’il fallait une personne forte pour s’asseoir et simplement écouter, et ne pas commenter.

«Quand vous parlez à Giovanna de quelque chose d’émotionnel, de quelque chose de personnel, c’est une femme tellement forte qu’elle s’assoit et écoute.







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



Il a ajouté que Giovanna « ne se mêle pas », et « vous laisse raconter ce que vous ressentez » et « revient avec un commentaire quand elle sait que quelqu’un a fini de parler ».

Giovanna est mariée à la star de McFly Tom Fletcher et partage trois enfants avec lui.

Vernon a ajouté: « C’est une femme incroyable. Je pense que c’est parce qu’elle et Tom sont une unité si serrée – cela dépend de la force qu’elle a dans sa famille, qu’elle est devenue cette personne. »

Il a dit qu’il pense que Giovanna pourrait continuer à imiter Oprah.







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



Il a dit: « Je vais aller sur le disque et vous dire qu’elle serait parfaite pour ce rôle parce qu’elle est si brillante et intelligente.

Il a dit que Giovanna est une « gagnante bien méritée ».

Vernon a retrouvé sa femme, l’hôte de Strictly Come Dancing Tess Daly, 51 ans, et leurs deux filles Phoebe, 16 ans, et Amber, 11 ans.







(Image: ITV / REX / SHUTTERSTOCK)









(Image: WireImage)



Vernon a raconté comment sa famille avait « sauté à travers le toit » quand il a été annoncé qu’il avait fait les trois derniers.

Il a dit que Tess était si fier quand il est arrivé à la finale et était avec leur fille Phoebe quand ils ont appris qu’il avait progressé.

Vernon a déclaré avoir entendu dire qu’il avait fait la finale le rassuré des raisons pour lesquelles il était allé dans l’émission – « pour les filles et pour les rendre fières ».

Vernon n’a pas revu Tess depuis octobre et a dit qu’elle était juste « ravie » pour lui.

S’exprimant à la vie du camp au château de Gwrych, il a dit que les camarades de camp ne mangeaient «que du riz et des haricots» et qu’il «avait perdu un peu plus de 2½ pierre» dans le camp.