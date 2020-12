La star de I’m A Celebrity, Vernon Kay, a admis avoir fondu en larmes au camp parce que l’expérience l’avait laissé «épuisé» émotionnellement et physiquement.

La star de la télé, 46 ans, dit que sa femme Tess Daly et leurs deux filles lui manquaient et qu’il était épuisé et affamé par les maigres rations et les défis exténuants.

Il a admis qu’il n’avait pas peur de laisser sortir ses sentiments pendant son temps sur le plateau car il « se sentait à l’aise » avec ses co-stars.

Selon le Daily Star Sunday, il a déclaré: «Je pleure toujours à Forrest Gump, donc je m’attendais à pleurer pendant que j’étais sur I’m A Celebrity. J’ai même pleuré dans l’interview que j’ai faite au début de la série.

«Et quand tu es là-dedans, tu es épuisé émotionnellement parce que ta famille te manque. Je me sentais à l’aise avec ce groupe de personnes sur lesquelles je pouvais pleurer. Je n’ai pas pensé essayer de m’empêcher de devenir émotif.







(Image: ITV)



« Vous êtes physiquement épuisé aussi. Nous ne mangions rien d’autre que du riz et des haricots la plupart du temps. J’ai perdu deux pierres et demie – c’est du poids que je n’avais pas vraiment à perdre. »

Il est finalement rentré chez lui hier, mais n’a pas pu retrouver Tess car elle était occupée à filmer Strictly Come Dancing.

Vernon, il devait la regarder dans l’émission avant qu’ils ne soient enfin réunis à minuit.







(Image: Instagram)



La star de la télé a partagé une photo de Tess sur son écran de télévision pendant qu’il la regardait depuis le canapé et lui a dit de « faire vite! »

Il a écrit: « Dépêchez-vous chez @tessdaly !! @bbcstrictement quel spectacle, @craigrevel vous êtes aussi les bienvenus !!

« (Tellement bon d’être sans poussière et sans fumée! Pas de riz et de haricots !!!!). »







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)









Vernon n’avait pas revu sa femme et ses filles depuis octobre, quand il s’est rendu au Pays de Galles pour s’isoler avant son passage de trois semaines au château.

S’exprimant avant de rentrer à la maison, Vernon a admis qu’il devrait attendre les premières heures du dimanche matin pour retrouver sa femme.

Il a dit au Sun: « Nous allons être réunis après Strictly. Je rentrerai à la maison et je verrai les filles d’abord, Tess reviendra vers minuit. »

Vernon a poursuivi en révélant qu’il était heureux que sa femme et ses deux filles soient «fières» de lui pour avoir atteint la finale I’m A Celebrity.