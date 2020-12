Vernon Kay a révélé qu’il occupait son temps pendant une période d’isolement solitaire au Pays de Galles en discutant avec un agriculteur local.

Le présentateur de télévision de 46 ans, qui a terminé troisième cette année Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! a admis qu’il avait été «vraiment difficile» de traverser la période initiale d’auto-distanciation avant d’entrer dans le château de Gwrych.

Le père de deux enfants avait été hébergé dans une maison de ferme somptueuse – équipée de sa propre salle de sport et d’un immense jardin – où il a été laissé à lui-même avant d’entrer dans le salon ITV.

S’adressant à Phillip Schofield et Holly Willoughby sur This Morning aujourd’hui, Vernon a révélé qu’il avait pu profiter de conversations quotidiennes avec un agriculteur du nord du Pays de Galles.







« J’étais seul. Il y avait moi-même et un garde de sécurité, et je voyais le fermier tous les jours. Gentil type », a déclaré Vernon aux présentateurs d’ITV.

« Il venait et se tenait juste à l’extérieur, à des kilomètres de distance, évidemment socialement éloigné, et nous avons juste eu une conversation sur des trucs, et j’allais courir et puis FaceTime les enfants plus tard dans la soirée une fois qu’ils auraient fini l’école. »

Abordant sa routine d’auto-isolement, Vernon a admis qu’il avait été «difficile» de passer autant de temps seul.







Il a ajouté: « C’était assez difficile mais parce que j’étais seul, cela m’a permis de me préparer à ce qui allait se séparer des cafards et des scorpions. »

Heureusement, la star de Family Fortunes est maintenant de retour chez elle et a retrouvé sa femme Tess Daly et leurs deux filles Pheobe et Amber.

Cela est venu après que Vernon a raté de peu le titre de champion de cette année dans la finale I’m A Celebrity.

Cette année, le titre de reine du château a été décerné à Giovanna Fletcher, avec Jordan North à la deuxième place.







Il y a à peine deux jours, Tess de Strictly Come Dancing s’est rendue sur les réseaux sociaux pour exprimer à quel point elle était excitée au retour de son mari à la maison.

La bombe blonde a révélé qu’elle n’avait pas vu Vernon depuis plus de cinq semaines et qu’elle était heureuse de l’avoir à la maison pour Noël.

