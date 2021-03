Vernon Jordan, militant des droits civiques et conseiller de Clinton, décède à 85 ans

ATLANTA – Vernon Jordan, un militant des droits civiques et ancien conseiller du président Bill Clinton, est décédé, selon un communiqué de sa fille.

La fille de Jordan, Vickee Jordan Adams, a publié la déclaration mardi à CBS News.

«Mon père est décédé hier soir vers 10 heures, entouré de ses proches, sa femme et sa fille à ses côtés», a-t-elle déclaré.

Après avoir été secrétaire de terrain de la NAACP de Géorgie et directeur exécutif du United Negro College Fund, il est devenu chef de la National Urban League, devenant le visage de la lutte moderne de l’Amérique noire pour l’emploi et la justice pendant plus d’une décennie. Il a failli être tué par une balle raciste en 1980, avant de passer aux affaires et à la politique.

Son amitié avec Bill Clinton les a amenés tous les deux à la Maison Blanche. Jordan était un assistant non officiel de Clinton, ce qui l’a entraîné dans la controverse lors du scandale Monica Lewinsky.

Après avoir grandi dans le Jim Crow South et vécu une grande partie de sa vie dans une Amérique isolée, Jordan a adopté une vision stratégique des problèmes raciaux.

«Mon point de vue sur toutes ces affaires sur la race n’est jamais de se mettre en colère, non, mais de se venger», a déclaré Jordan dans une interview accordée au New York Times en juillet 2000. «Vous ne le sortez pas avec colère; vous le retirez en accomplissement. «

Jordan a été le premier avocat à diriger la Ligue urbaine, qui était traditionnellement dirigée par des travailleurs sociaux. Sous la direction de la Jordanie, la Ligue urbaine a ajouté 17 chapitres supplémentaires et son budget est passé à plus de 100 millions de dollars. L’organisation a également élargi son champ d’action pour inclure les campagnes d’inscription des électeurs et la résolution des conflits entre les Noirs et les forces de l’ordre.

Il a démissionné de la Ligue urbaine en 1982 pour devenir partenaire chez Akin, Gump, Strauss, Hauer et Feld.

Jordan a été l’un des principaux conseillers de campagne de Clinton lors de sa première campagne présidentielle et a coprésidé l’équipe de transition de Clinton. Il a été le premier Noir à se voir attribuer un tel rôle.

Son amitié avec Clinton, qui a commencé dans les années 1970, a évolué vers un partenariat et une alliance politique. Il a rencontré Clinton en tant que jeune politicien dans l’Arkansas, et les deux se sont connectés sur leurs racines sudistes et leur mauvaise éducation.

Bien que Jordan n’occupe aucun rôle officiel à la Maison Blanche Clinton, il était très influent et avait des étiquettes telles que le «premier ami». Il a approché Colin Powell pour devenir secrétaire d’État et a encouragé Clinton à passer l’accord de l’ALENA en 1993. Jordan a également obtenu un emploi chez Revlon pour Monica Lewinsky, une stagiaire de la Maison Blanche dont les rencontres sexuelles avec le président ont engendré un scandale.

Les actions de Jordan ont brièvement attiré l’attention des procureurs fédéraux enquêtant sur les actions de Clinton, mais il n’a finalement pas été mentionné dans un rapport final publié par le procureur spécial Ken Starr.

Vernon Eulion Jordan Jr., est né à Atlanta le 15 août 1935, le deuxième des trois fils de Vernon et Mary Belle Jordan. Jusqu’à ce que Jordan ait 13 ans, la famille vivait dans des logements sociaux. Mais il a été exposé à l’élite d’Atlanta par l’intermédiaire de sa mère, qui travaillait comme traiteur pour de nombreux citoyens aisés de la ville.

Jordan est allé à l’Université DePauw dans l’Indiana, où il était le seul Noir de sa classe et l’un des cinq du collège. Se distinguant par les universitaires, l’oratoire et l’athlétisme, il a obtenu en 1957 un baccalauréat en sciences politiques et a poursuivi ses études à la Howard University School of Law de Washington. Pendant son séjour, il a épousé sa première femme, Shirley Yarbrough.

Le jeune couple a déménagé à Atlanta après que Jordan ait obtenu son diplôme en droit en 1960, et Jordan est devenu commis pour l’avocat des droits civils Donald Hollowell, qui a représenté avec succès deux étudiants noirs – Hamilton Holmes et Charlayne Hunter – tentant d’intégrer l’Université de Géorgie. Sur une photographie emblématique, Jordan, un imposant 6 pieds 4 pouces, tient à distance la foule blanche qui a tenté d’empêcher Hunter de commencer son premier jour de cours.

En 1961, la Jordanie est devenue secrétaire de terrain de la Géorgie pour l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur. Au cours de ses deux années dans le rôle, Jordan a construit de nouveaux chapitres, coordonné des manifestations et boycotté des entreprises qui n’emploieraient pas de Noirs.

Jordan a déménagé en Arkansas en 1964 et est entré en pratique privée. Il est également devenu directeur du projet d’éducation des électeurs du Conseil régional du Sud. Au cours de son mandat, des millions de nouveaux Noirs ont rejoint les listes électorales et des centaines de Noirs ont été élus dans le Sud.

La Jordanie a envisagé de briguer le cinquième siège du district du Congrès de Géorgie en 1970, mais a été sollicitée cette année-là pour diriger le United Negro College Fund. En occupant ce poste pendant seulement 12 mois, Jordan a utilisé ses compétences en matière de collecte de fonds pour remplir les coffres de l’organisation avec 10 millions de dollars afin d’aider les étudiants des collèges et universités historiquement noirs.

En 1971, après la mort de Whitney Young Jr., Jordan a été nommé cinquième président de la National Urban League, qui se consacre à donner aux Afro-Américains les moyens d’entrer dans le courant économique et social.

«Je crois que travailler avec la Ligue urbaine, la NAACP, PUSH et SCLC est la forme de service la plus élevée que vous puissiez offrir aux Noirs», a déclaré Jordan dans une interview en décembre 1980 dans Ebony Magazine. «Et si vous servez les Noirs, vous servez également le pays. Donc, si je fais du bon travail ici, les Noirs ne sont pas les seuls bénéficiaires; le pays aussi. Le pays a tout intérêt à ce que les Noirs se débrouillent bien. »

Cette position très médiatisée l’a placé dans la ligne de mire d’un raciste en mai 1980 à Fort Wayne, Indiana. Jordan a été abattu avec un fusil de chasseur devant son hôtel après son retour du dîner après un discours.

Jordan a subi cinq chirurgies et a reçu la visite du président Jimmy Carter pendant ses trois mois de convalescence à l’hôpital.

«Je n’ai pas peur et je ne vais pas arrêter», a déclaré Jordan à Ebony après la fusillade.

Joseph Paul Franklin, un suprémaciste blanc avoué qui a ciblé les Noirs et les Juifs dans une série de meurtres à travers le pays de 1977 à 1980, a admis plus tard avoir tiré sur la Jordanie. Il n’a jamais été poursuivi dans l’affaire Jordan, mais a été mis à mort en 2013 pour un autre meurtre dans le Missouri.

Jordan a quitté l’organisation en 1981, mais a déclaré que son départ n’était pas lié à la fusillade.

En 2000, Jordan a rejoint la société d’investissement new-yorkaise Lazard Freres & Co. en tant qu’associé directeur principal. L’année suivante, il publie une autobiographie, «Vernon Can Read!: A Memoir». Toujours en 2001, Jordan a reçu la médaille Spingarn, la plus haute distinction décernée à un Noir américain pour ses réalisations exceptionnelles.

Il a reçu plus de 55 diplômes honorifiques, dont ceux de ses deux alma maters, et a siégé à plusieurs conseils d’administration.