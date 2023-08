Vernon Helps : où aller pour les évacués et les animaux

Alors que les incendies de forêt dans le nord et le centre de l’Okanagan continuent de faire rage, Vernon a prêté main forte dans les endroits où les évacués et les animaux peuvent se rendre.

Kal Tire Place (3445 43rd Ave) est ouvert de 9 h à 20 h tous les jours en tant que centre d’accueil des services d’assistance d’urgence.

Un centre d’appels d’information publique a été mis en place pour ceux qui ont des questions sur le centre d’accueil, a annoncé samedi la ville. Les gens peuvent également contacter l’appel pour obtenir des informations sur la façon de faire du bénévolat avec les services d’assistance d’urgence, où trouver des informations et des mises à jour. Le centre d’appels est joignable au 250-550-7850.

De la nourriture gratuite sera offerte aux personnes touchées par les incendies. Mon camion de nourriture grec Big Fat est actuellement installé à Kal Tire Place.

Le temple Vernon Sikh (3800 Commonage Crescent) servira un déjeuner chaud jusqu’à 14 h le dimanche.

L’Okanagan Science Center (2704, BC 6) a reçu un don anonyme pour permettre l’entrée gratuite tout le week-end aux évacués.

Pour les animaux, le Vernon District and Riding Club (8408 Aberdeen Rd) a ouvert sa ferme aux animaux évacués. Si vous avez besoin d’utiliser les installations, contactez le 250-319-4997 ou [email protected].

Le Falkland Stampede Grounds (5811 BC-97) a ouvert son terrain aux évacués et à leurs animaux.

Noble Yoga Studio (2870 30th St.) offrira des cours gratuitement aux personnes touchées par les incendies jusqu’au 1er septembre.

« Dans un effort pour offrir réconfort et guérison, nous proposons des cours de yoga à toutes les personnes évacuées entre le 20 août et le 1er septembre », a déclaré le studio. « Présentez-vous simplement à notre studio et laissez-nous nous occuper du reste. Nous fournirons tous les accessoires nécessaires pour chaque visite, afin que vous puissiez vous concentrer uniquement sur la recherche de la paix au milieu du chaos.

@B0B0Assman

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023