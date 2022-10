Vernon franchit le cap des températures de plus de 100 ans – Kelowna Capital News

Il y a plus d’un siècle, un dimanche à Vernon était chaud.

Il faisait plus chaud cette fois-ci.

Vernon a établi un nouveau record de température le dimanche 2 octobre, atteignant un maximum de 25,3 degrés, battant l’ancienne marque de 24,4 degrés établie le 2 octobre 1904 – qui était également un dimanche.

« Il fait nettement plus chaud que la moyenne de ce que nous avons l’habitude de voir », a déclaré le météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada Derek Lee le lundi 3 octobre, confirmant le nouveau record.

Le beau soleil et les températures chaudes sont dus à une crête de haute pression planant au-dessus de l’intérieur de la Colombie-Britannique et cela ne changera pas cette semaine.

“La crête de haute pression est toujours là et les températures continueront d’être supérieures à la moyenne”, a déclaré Lee.

La chaleur record de dimanche est la deuxième que la ville connaît en moins d’une semaine.

Le mardi 27 septembre a atteint 27,3 °C, atteignant le précédent record de 26,1 établi en 1967.

L’été semble s’accrocher avec des températures supérieures à la moyenne saisonnière dans tout le sud de l’intérieur, et la chaleur devrait se poursuivre jusqu’en octobre.

La météorologue Alyssa Charbonneau a déclaré qu’une forte crête de haute pression se trouvait au-dessus de la Colombie-Britannique, réchauffant le maximum moyen habituel de Vernon de 16 pour cette période de l’année.

“Cela a essentiellement prolongé notre temps d’été jusqu’au début de l’automne”, a déclaré Charbonneau. “Normalement, lorsque nous entrons dans le temps d’automne, nous commençons à entrer dans une trajectoire de tempête plus active et nous n’avons tout simplement pas encore eu cela, donc cette crête a été persistante et elle nous a juste apporté un peu de temps chaud et ensoleillé. .”



