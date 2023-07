Vernon force le match de crosse décisif contre Penticton, Kamloops bat Kelowna

Une explosion de neuf buts en deuxième période par les Vernon Iron Ghost Construction Tigers a donné lieu à une troisième et décisive demi-finale de la Thompson Okanagan Junior Lacrosse League.

Les Tigers ont battu les Flames de South Okanagan 15-4 le mardi 11 juillet à l’Oliver Arena pour égaliser la série avec une victoire chacun.

Le troisième et décisif match aura lieu le vendredi 14 juillet au Kal Tire Place de Vernon. L’heure du jeu est 19h

Les équipes étaient à égalité 2-2 après 20 minutes avant l’explosion offensive de Vernon au milieu de la période. Les Tigers ont tenu les Flames sans but en deuxième période.

Le concours a été écourté avec 5:21 à faire en troisième période en raison de conditions de plancher dangereuses.

Colten Colmorgen a mené les Tigers avec quatre buts et cinq passes. Kian Yargeau a récolté six points avec 1+5 tandis qu’Aidan Wattie et Noah Pearson ont chacun ajouté 2+2. Ethin Campbell a également eu une soirée de quatre points avec un but et trois aides.

Le vainqueur vendredi affrontera le champion de la saison régulière Kamloops Venom en finale de la ligue.

Le Venom a vaincu les Kodiaks de Kelowna 23-8 mardi, balayant la demi-finale.

Le match 1 du championnat au meilleur des cinq est prévu pour le dimanche 16 juillet au Kamloops Memorial Arena.

