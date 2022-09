Vernon fera vibrer les Championnats canadiens seniors de curling 2023 – Kelowna Capital News

Les meilleurs curleurs canadiens de plus de 50 ans se rendront à Vernon dans 14 mois.

Le Vernon Curling Club accueillera les Championnats canadiens seniors Everest 2023, comme annoncé par le club, Tourism Vernon et la Sport and Culture Society of the North Okanagan le jeudi 8 septembre.

“Cela nous place sur la scène mondiale”, a déclaré Josh Welder, directeur exécutif de la société.

Les championnats se dérouleront du 4 au 10 décembre 2023 au Vernon Curling Club et mettront en vedette 28 équipes – 14 chez les hommes et chez les femmes, représentant les 14 associations membres du Canada.

« Nous avons reçu une candidature exceptionnelle du Vernon Curling Club… et cela a rendu notre décision très claire, et nous savons que les athlètes et leurs familles vivront une expérience agréable », a déclaré Katherine Henderson, PDG de Curling Canada. « Il s’agit d’un événement marquant du calendrier de compétition de Curling Canada, car il rassemble de vieux amis du passé et renouvelle les rivalités compétitives, et il nous rappelle que le curling est vraiment un sport pour tous les âges.

Faisant l’annonce au club de curling jeudi après-midi, Welder a déclaré que sur la base des événements passés, l’impact économique des championnats devrait être de l’ordre de 1 à 1,5 million de dollars, les réservations d’hôtel par Curling Canada devant dépasser 600 chambres.

Welder a également salué Dave Merklinger, le directeur général du club qui a aidé à obtenir la candidature, comme “l’un des meilleurs fabricants de glace au monde”.

L’événement marquera la troisième fois que Vernon accueillera le championnat féminin et la deuxième fois qu’il accueillera le championnat masculin.

« Nous sommes impatients de poursuivre cette tradition avec notre comité exécutif de curling », a déclaré le curleur canadien renommé Randy Ferbey. “Moi et mes collègues membres du comité, Jennifer Jones et Cheryl Bernard, sommes ravis de promouvoir le sport que nous aimons.”

En 2008, Vernon a accueilli le Championnat du monde de curling féminin avec l’équipe canadienne Jennifer Jones qui a remporté l’or.

Brendan Shykora

curlingVernon