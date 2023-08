Vernon continue d’aider les évacués du centre de l’Okanagan

Des tapis et des couvertures accueillent les évacués des incendies de forêt au centre d’accueil ESS de Kal Tire Place à Vernon. (Jennifer Smith – Étoile du matin)

Le centre d’accueil de Vernon continue d’aider les évacués des zones d’incendie du centre de l’Okanagan le samedi 19 août.

Le centre d’accueil est situé à Kal Tire Place Arena au 3445 43rd Avenue. Ses heures d’ouverture sont de 9 h à 20 h tous les jours.

La marche publique à Kal Tire Place a été annulée pendant la durée de l’intervention d’urgence. Les gens sont encouragés à consulter le site Web de Greater Vernon Recreation à gvrec.ca pour les mises à jour.

Un centre d’appels d’information publique a été mis en place pour ceux qui ont des questions sur le centre d’accueil, a annoncé samedi la ville. Les gens peuvent également contacter le centre d’appels pour savoir comment faire du bénévolat auprès des services d’assistance d’urgence, où trouver des informations et des mises à jour, et plus encore. Le centre d’appels est joignable au 250-550-7850.

Une liste de questions fréquemment posées est également disponible sur le site Internet de la Ville.

Brendan Shykora

