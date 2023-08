Vernon Centre d’accueil ESS fermé, accueillera les évacués samedi matin

Le centre d’accueil Vernon ESS est fermé pour la nuit, mais il reprendra l’accueil des évacués d’un certain nombre d’incendies de forêt qui font rage dans le centre de l’Okanagan dans la matinée.

Le centre d’accueil, situé au Kal Tire Place Arena (3445, 43e avenue), ouvrira à 9 h samedi.

La ville de Vernon a émis un certain nombre de rappels pour les évacués et la communauté en général dans un communiqué de presse vendredi soir 18 août :

• Toutes les personnes évacuées doivent s’inscrire en ligne à ess.gov.bc.ca/

• Les chambres d’hôtel sont très limitées dans la région. Si les évacués peuvent rester avec leur famille ou leurs amis, veuillez le faire.

• Le programme ESS de la province de la Colombie-Britannique est disponible uniquement pour les résidents qui ont été évacués de leur résidence principale. Les touristes et les visiteurs de la région qui ont été évacués sont priés de rentrer chez eux, si possible, ou de trouver leur propre logement de remplacement.

• Pour des renseignements routiers à jour, consultez DriveBC.ca.

Consultez cordemergency.ca et bcwildfire.ca pour obtenir des informations et des mises à jour sur les incendies de forêt dans le centre de l’Okanagan, ainsi que sur les ordres et les alertes d’évacuation.

Des informations sur le centre d’accueil ESS de Vernon et l’intervention d’urgence de la ville sont disponibles sur vernon.ca/essinformation.

Brendan Shykora

BC Wildfires 2023Évacuation incendieVernonwildfire