Vernon bat un record de chaleur vieux de 55 ans – Kelowna Capital News

Mardi a été une journée record de chaleur à Vernon.

La météorologue d’Environnement Canada, Alyssa Charbonneau, a confirmé hier qu’il s’agissait du 27 septembre le plus chaud jamais enregistré à Vernon avec une température de 27,3 °C. Le précédent record était de 26,1 établi en 1967.

L’été semble s’accrocher avec des températures supérieures à la moyenne saisonnière dans tout le sud de l’intérieur, et la chaleur devrait se poursuivre jusqu’en octobre.

“Bien que les températures se soient un peu refroidies depuis hier, nous nous attendons toujours à ce que des températures plus chaudes que la normale se poursuivent tout au long de la semaine et même au début de la semaine prochaine”, a déclaré Charbonneau.

Le météorologue a déclaré qu’une forte crête de haute pression se trouve au-dessus de la Colombie-Britannique, réchauffant le maximum moyen habituel de Vernon de 16 pour cette période de l’année.

“Cela a essentiellement prolongé notre temps d’été jusqu’au début de l’automne”, a déclaré Charbonneau. “Normalement, lorsque nous entrons dans le temps d’automne, nous commençons à entrer dans une trajectoire de tempête plus active et nous n’avons tout simplement pas encore eu cela, donc cette crête a été persistante et elle nous a juste apporté un peu de temps chaud et ensoleillé. .”

Brendan Shykora

