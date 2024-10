Vernon Adams Jr. brille en retour alors que les Lions de la Colombie-Britannique battent les Alouettes de Montréal

VANCOUVER — Les derniers mois n’ont pas été faciles pour Vernon Adams Jr.

Une blessure au genou l’a exclu de l’alignement des Lions de la Colombie-Britannique et, une fois de nouveau en bonne santé, le quart-arrière américain est resté sur la touche, regardant son équipe lutter pour créer de la cohérence.

Revenir à la place de titulaire samedi était une grande opportunité pour Adams – dont il n’a pas tardé à profiter pleinement.

Le quart a réussi 393 verges avec deux touchés et deux interceptions, guidant les Lions vers une victoire de 27-3 contre les Alouettes de Montréal, en tête de la ligue.

« Cela a été des moments difficiles, simplement rester assis et regarder comment tout s’est déroulé tout au long de la saison », a déclaré Adams, qui a ajouté 39 verges au sol avec un autre touché.

« Mais je suis juste content d’avoir eu une opportunité ce soir, et mes meneurs de jeu m’ont aidé à paraître meilleur que ce que je suis, ma ligne O a fait un travail fantastique. … Donc, je suis juste heureux que nous ayons remporté une bonne victoire ce soir contre un bonne équipe. Et nous pouvons retourner au travail la semaine prochaine et aborder les séries éliminatoires en nous sentant bien.

Cody Fajardo a réussi 7 des 9 passes pour 67 verges pour les Alouettes (12-4-1) avant d’être remplacé par Davis Alexander à la mi-temps.

Montréal a continué de lutter pour percer la défense de la Colombie-Britannique avec le quart suppléant, et Alexander a terminé la soirée avec seulement 67 verges par la passe.

Les Lions ont obtenu deux placements de Sean Whyte, dont un tir de 33 verges, et Jose Maltos a décoché un coup de pied de 14 verges dans les montants pour les Alouettes.

« Je pense que ce match-ci, nous avons reçu un coup de pied dans les dents, et pour nous, c’est un signal d’alarme », a déclaré Fajardo. « Parfois, c’est une bonne chose de se faire botter les fesses, surtout juste avant les séries éliminatoires.

« Maintenant, vous comprenez que vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. Vous devez y aller, vous devez travailler et vous devez faire en sorte que chaque jour compte pour gagner des matchs de football. »

Adams n’a pas perdu de temps pour établir sa présence samedi. Son premier jeu de la soirée a été une longue bombe pour Justin McInnis, qui a réussi l’attrapé sous pression pour un gain de 43 verges.

Les Lions (9-9) ont complété la séquence de cinq jeux et 60 verges lorsqu’Adams a envoyé le ballon dans la zone des buts sur un touché d’un mètre. Sean Whyte a ajouté le point supplémentaire et la Colombie-Britannique a pris une avance de 7-0 moins de trois minutes après le début du match.

Montréal a eu des occasions de réagir, mais a été stoppé à plusieurs reprises par la défense de la Colombie-Britannique.

À la fin du deuxième quart, le secondeur des Lions Ben Hladik a refusé aux Alouettes un touché au deuxième essai de manière dominante, reprenant Dominique Davis et le jetant sur la ligne des trois verges. Montréal a tenté sa chance au troisième essai, mais Fajardo n’a pas réussi à rejoindre Charleston Rambo au fond de la zone des buts.

La Colombie-Britannique a stoppé une autre poussée des Alouettes dans la zone rouge en fin de quatrième, le joueur de ligne défensive des Lions Christian Covington ayant récupéré le ballon après une position sur la ligne de but.

Les gros arrêts en défense étaient « énormes », car cela frustre l’autre équipe, a déclaré l’entraîneur-chef et co-directeur général des Lions, Rick Campbell.

« Donc, bravo à nos gars pour leur combat. Et c’est pour ça qu’il s’agit de réussir des jeux aux moments clés », a-t-il déclaré. « Et nos gars l’ont fait en attaque, en défense et sur les unités spéciales. Et cela rend le jeu plus amusant quand vous pouvez jouer pour le faire pencher en votre faveur. »

Adams – également connu sous le nom de « Big Play VA » – a remplacé Nathan Rourke dans l’alignement des Lions.

Rourke est revenu au club à la mi-août après deux ans dans la NFL et a conservé la première place lorsque Adams est revenu de blessure. Le Canadien de 26 ans a amassé 1 781 verges par la passe avec quatre touchés et neuf interceptions en huit matchs, et a ajouté cinq touchés au sol.

Même avec Rourke dans l’alignement, Adams était un solide coéquipier, a déclaré Campbell.

« Il est sage au-delà de son âge, dans la mesure où il ne se plaint pas, ne s’apitoie pas sur son sort et fait les choses de la bonne manière tout le temps. Et c’est important », a-t-il déclaré. « C’est important pour l’équipe, mais c’est aussi important, c’est comme ça qu’il s’est présenté aujourd’hui. Et donc je l’apprécie.

Le vestiaire des Lions a ressenti Adams et ce qu’il traversait, a déclaré le receveur Keon Hatcher.

« C’est une affaire. Nous le comprenons tous », a-t-il déclaré. « (Rourke) est un excellent quart-arrière. C’est une personne formidable. Mais je pense juste que cette année, mec, j’ai juste l’impression que c’était l’équipe de Vernon. … Et je pense que vous pouvez le dire et le sentir ce soir. «

Adams a déclaré qu’il savait que ses coéquipiers le soutenaient et que leur soutien « signifie beaucoup ».

« Je n’ai rien fait d’autre que d’essayer de tout donner à cette organisation et ils le voient », a-t-il déclaré. « Cela signifie beaucoup qu’ils me soutiennent. Et, mec, je veux juste terminer cette année du bon pied et faire ce que nous pouvons faire.

REMARQUES

La Colombie-Britannique a perdu trois joueurs en première mi-temps, le demi offensif William Stanback (coude/épaule), le demi de coin Garry Peters (stinger) et le secondeur Ace Eley (bas du dos) qui ont tous quitté le match avec des blessures. … Les Lions ont balayé la série de la saison entre les deux équipes. La Colombie-Britannique a également remporté une victoire de 37-23 à Montréal le 6 septembre. … McInnis a récolté 106 verges par la passe et en a frappé 1 469 pour la saison. Le receveur large de Pierrefonds, au Québec, est le premier Canadien à franchir la barre des 1 400 verges depuis que Dave Sapunjis en a atteint 1 655 en 1995.

SUIVANT

Alouettes : Accueillez les Blue Bombers de Winnipeg lors de leur finale de la saison régulière samedi prochain.

Lions : prenez une semaine de congé et ne rejouerez plus avant la demi-finale de la division Ouest le 2 novembre.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 19 octobre 2024.