Vernon Adams Jr. brille alors que les Lions de la Colombie-Britannique battent le Rouge et Noir d’Ottawa 34-19 – Kelowna Capital News

Le quart-arrière Vernon Adams Jr. a connu son plus gros match à ce jour sous le chandail des Lions de la Colombie-Britannique vendredi soir, propulsant l’équipe hôte vers une victoire de 34-19 contre le Rouge et Noir d’Ottawa en difficulté.

Adams a lancé pour 305 verges et deux touchés – dont son premier pour les Lions (10-4) – et a complété 17 tentatives sur 21 malgré avoir été limogé cinq fois.

Antonio Pipkin a participé à deux autres tournois majeurs pour une équipe de la Colombie-Britannique qui a amassé 455 verges d’attaque tout au long du match.

Ce fut une autre sortie difficile pour les Redblacks (3-11) qui ont à plusieurs reprises trouvé leur chemin dans le territoire des Lions pour voir leurs dernières tentatives contrecarrées.

Le QB d’Ottawa Nick Arbuckle a lancé pour 363 verges, un touché et une interception alors que son équipe a perdu sa troisième sortie consécutive. Il s’est connecté sur 27 tentatives sur 36 et a été limogé une fois.

Le botteur Lewis Ward était responsable de la majorité des points des Redblacks, effectuant quatre des cinq tentatives de placement, dont un coup de pied de 47 verges.

La C.-B. a rapidement pris les devants vendredi soir et a régulièrement accumulé des points tout en tenant Ottawa hors de la zone des buts. Les Rougenoirs ont finalement percé avec moins de deux minutes au chronomètre de jeu.

Arbuckle a couronné un entraînement de neuf matchs avec un lancer de sept verges à Tevaun Smith, qui a couru deux verges pour le majeur. Un converti réussi de Ward a réduit le déficit d’Ottawa à 34-19.

La défense locale a obtenu sa première interception en trois matchs à mi-parcours de la dernière période lorsque Gary Peters a capté une passe d’Arbuckle destinée à Smith.

La Colombie-Britannique a eu du mal à utiliser la possession de balle et a finalement botté.

Les Lions ont augmenté leur avantage à 34-12 au milieu du quatrième lorsque Pipkin a couru dans un quart-arrière pour son deuxième TD de la nuit.

Le troisième quart s’est terminé avec une avance de 27-12 pour la Colombie-Britannique après que les deux équipes ont échangé des buts sur le terrain.

Ward a fait des tentatives de 47 et 20 verges et Whyte a envoyé un coup de pied de 11 verges à travers les poteaux de but.

Les Lions ont perdu un élément clé au début du troisième lorsque le receveur Lucky Whitehead a été abattu le long de la ligne de but et s’est blessé à la cheville. Le speedster est resté allongé sur le terrain pendant plusieurs minutes avant d’être lentement aidé par une paire d’entraîneurs.

Après avoir reçu un traitement, Whitehead est brièvement revenu dans le quatrième avant de retirer ses coussinets et de s’asseoir sur la touche.

Il ne restait que quelques secondes en première mi-temps quand Adams a envoyé une passe de 34 verges à Hatcher, plaçant BC en position de panier. Whyte a effectué le coup de pied de 43 verges et les Lions sont entrés dans le vestiaire avec une avance de 24-6.

Les dernières minutes du deuxième quart semblaient prometteuses pour le Rouge et Noir, les Lions écopant de deux pénalités imprudentes qui donnaient aux visiteurs un premier essai à la ligne de 31 verges de la Colombie-Britannique.

Arbuckle a capitalisé, décochant une passe de 19 verges à Justin Hardy avant qu’Ottawa n’écope d’une pénalité de 10 verges. Ward a couronné l’entraînement avec un panier de 22 verges pour porter le score à 21-6.

Pipkin a frappé le troisième touché des Lions de la nuit plus tôt dans le quart.

Adams a commencé les choses avec une balle de 26 verges à Lucky Whitehead, puis a ajouté un lancer de 35 verges à Dominique Rhymes qui a donné à BC un premier but. Les Rougenoirs ont stoppé la première tentative, mais au deuxième essai, Pipkin a tenté une course rapide et s’est étiré dans la zone des buts pour le majeur.

Les Lions menaient déjà 14-3 à la fin du premier quart-temps.

À environ deux minutes de la fin, Adams a trouvé Rhymes le long de la ligne de touche avec une passe de 40 verges, puis l’a enchaîné avec un court lancer à Butler. Le demi offensif a parcouru 15 verges, les derniers avec Brandin Dandridge d’Ottawa drapé sur son corps alors que Butler franchissait la ligne de but.

Les Lions ont célébré en faisant le ver.

La défensive de la Colombie-Britannique a eu du mal à contenir Ottawa à certains moments dans le premier quart et les Rouge et Noir ont obtenu un premier essai loin dans le territoire des Lions au milieu du quart.

Une certaine pression défensive et une pénalité de procédure offensive ont cependant empêché les visiteurs d’entrer dans la zone rouge. Lewis Ward a plutôt réussi un botté de placement de 12 verges pour placer Ottawa sur le plateau et réduire l’avance de la Colombie-Britannique à 7-3 avec environ cinq minutes à faire dans le premier quart.

Les Lions se sont précipités pour sept jeux consécutifs lors de leur première possession, y compris un tiret de 24 verges par Adams. Le QB a couronné l’entraînement avec un lancer de 13 verges à Keon Hatcher dans la zone des buts, marquant son premier touché pour la Colombie-Britannique.

Le club a acquis le QB vétéran des Alouettes de Montréal à la fin août après que la vedette canadienne Nathan Rourke ait subi une intervention chirurgicale pour une blessure au pied.

Les Lions seront de retour en action le 8 octobre lorsqu’ils rendront visite aux Argonauts de Toronto, leaders de la division Est. Le Rouge et Noir affrontera les Alouettes à Montréal le 10 octobre.

REMARQUES : Malgré la défaite, Ottawa demeure en lice pour les séries éliminatoires. Le club a encore deux matchs à jouer contre Montréal et s’ils gagnent les deux et atteignent 7-11 cette saison, ils détiennent le bris d’égalité contre les Alouettes… Les joueurs des deux côtés portaient du ruban orange pour la journée Vérité et réconciliation. Les Lions portaient également un logo sur le thème des Autochtones conçu par l’artiste Kwakwaka’wakw/Tlingit Corrine Hunt sur leurs casques.

Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

Comme nous sur Facebook et suivre nous sur Twitter