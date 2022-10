Vernis à ongles changeant d’humeur: boutique – Hollywood Life

Crédit d’image : Darya Lavinskaya/Adobe

Suite vernis à ongle

Fatigué de la même manucure ennuyeuse? Envie de changer les choses cet été ? Eh bien, nous avons ce qu’il vous faut avec ce moyen simple et abordable d’améliorer vos ongles ! La Kit de vernis à ongles gel changeant de couleur Modelones est le moyen idéal pour ajouter un peu de plaisir à vos ongles d’été.

Avec une seule couche, le vernis changera de couleurs en fonction de votre humeur. Oui, un vernis gel qui s’inspire de vos émotions – ce seront essentiellement des ongles d’humeur. Et si vous l’essayez maintenant, vous économiserez 40 %. Abandonnez la manucure de base et épargnez-vous un voyage au salon avec votre propre vernis à ongles tendance et de mauvaise humeur.

Kit de vernis à ongles en gel à changement de couleur Modelones – Achetez-le sur Amazon

Même si nous aimons une manucure classique, il est essentiel de changer les choses. Mieux encore, vous pouvez obtenir cette manucure tendance dans le confort de votre foyer. Dites adieu aux dépenses excessives pour les mêmes teintes et designs anciens, et dites bonjour à ce kit de salon de bricolage abordable.

Avec ça ensemble incroyable, le vernis gel que vous appliquez change avec la température de vos ongles. Appliquez facilement le vernis de votre choix et préparez-vous au mystère à portée de main. Ce changement de couleur peut également se produire en fonction de la température de votre environnement, vous garderez donc les gens sur leurs gardes avec votre mani-pedi en constante évolution.

Avec autant de teintes et de combinaisons d’ongles différentes, ils fonctionnent toute l’année, quelle que soit la saison. Cette kit mystère est livré avec 6 vernis à ongles changeant de couleur de 10 ml et une boîte cadeau personnalisée, ce qui en fait également un cadeau parfait et prêt à l’emploi pour un ami.

Ces vernis sont faits d’une résine naturelle à faible odeur afin de ne pas endommager vos ongles. Tout ce dont vous avez besoin est une couche de ce gel hautement pigmenté pour obtenir une couleur riche à chaque manucure. Lorsqu’il est correctement appliqué, votre travail de peinture fraîche devrait durer environ 3 semaines, tout comme un nouvel ensemble du salon. Cette ensemble polyvalent est livré avec 23 ensembles de couleurs différentes, les possibilités sont donc infinies. Et comme c’est 40% de réduction, vous pouvez l’obtenir maintenant pour moins de 20$.

Obtenez des ongles qui correspondent à votre ambiance, littéralement ! La Kit de vernis à changement de couleur Modelones est abordable, amusant et pratique. Pour seulement 19,99 $ – cette offre ne durera pas longtemps. Dépêchez-vous et achetez le vôtre aujourd’hui pour faire du sport, des ongles mystères magiques tout au long de la saison.