L’armée américaine a assoupli les règles uniformes, telles que permettre aux troupes féminines de porter du rouge à lèvres et des boucles d’oreilles et laisser les hommes utiliser du vernis à ongles transparent – laissant certains se demander si la veille a dépassé l’efficacité au combat en tant que priorité absolue.

«L’équité, l’inclusion et la diversité sont toutes très importantes pour l’état de préparation de l’armée parce que nous avons des soldats de tous les horizons …, et nous devons les représenter, donc nos politiques de l’armée doivent donc promouvoir l’équité et l’inclusion» Le lieutenant général Gary Brito a déclaré mardi.

le #L'armée américaine a révisé le règlement 670-1 de l'armée, l'usure et l'apparence des uniformes et insignes de l'armée. Les mises à jour entreront en vigueur le 25 février 2021 et soutiennent directement les efforts de diversité et d'inclusion de l'armée.

Les révisions entrent en vigueur en février et concernent principalement les femmes soldats. Par exemple, les femmes seront autorisées à porter leurs cheveux aussi courts qu’elles le souhaitent, plutôt que d’avoir un minimum d’un quart de pouce (6,4 mm), ou de porter une longue queue de cheval plutôt qu’un chignon. Les boucles d’oreilles, le rouge à lèvres et le vernis à ongles seront autorisés – à quelques exceptions près – et les femmes pourront avoir des reflets dans leurs cheveux et utiliser plusieurs styles à la fois, comme porter des tresses torsadées en chignon.

Les nouvelles règles ont été dévoilées juste un jour après que le président Joe Biden a signé un décret annulant l’interdiction de l’ancien président Donald Trump de l’enrôlement des transgenres dans l’armée. Et les révisions sont mises en œuvre avec une sensibilité retrouvée: la réglementation mise à jour sera modifiée pour être supprimée « langage potentiellement offensant » dans la description des coiffures, telles que « Mohawk, Fu Manchu et dreadlock. » Même les mots « excentrique » et « faddish » sera interdit.

Les responsables de l’armée ont déclaré qu’un panel de 17 soldats avait pris les suggestions des troupes et avait décidé des changements de règles. Le panel d’inclusivité ne comptait que deux hommes et quatre personnes blanches (toutes des femmes). Les Blancs représentent 57% de l’armée et les hommes près de 87%.

Alors que certaines des révisions concernent strictement les préférences d’apparence, d’autres présentent des avantages pratiques. Par exemple, porter un chignon sous un casque est problématique, et une femme peut se raser la tête au début de l’entraînement de base sans se retrouver à la fin du cours avec les cheveux trop courts pour respecter la réglementation. Et en particulier pour les femmes noires, le fait de pouvoir porter une queue de cheval courte évitera les dommages au cuir chevelu qui peuvent survenir lorsque les troupes forcent des cheveux trop courts en un chignon serré.

Le changement radical n’affectera pas seulement les femmes soldats, mais est présenté comme «non sexiste» et permettra aux hommes de se faire vernir les ongles avec du vernis à ongles transparent dans un souci de protection contre les produits chimiques agressifs.

Mais les critiques ont ridiculisé les changements de politique comme le cas de priorités mal placées. « Parfait, » a déclaré un utilisateur de Twitter. «Je dois avoir l’air de votre mieux lorsque vous tuez pour le pétrole.

Parfait, vous devez être à votre meilleur lorsque vous tuez de l’huile. – Xager20 (@ Xager20) 26 janvier 2021

Un autre intervenant est d’accord: «Vous vous moquez de moi à propos de ce truc insignifiant? Vous vous inquiétez du rouge à lèvres et des cheveux, et je m’inquiète pour leur santé mentale et je leur mets une arme d’assaut avec un permis de tuer.

Merci parce que je perdais le sommeil à cause de celui-ci. Vous plaisantez sur ce truc trivial. Vous êtes inquiet pour le rouge à lèvres et les cheveux et je m’inquiète pour leur santé mentale et pour leur mettre une arme d’assaut entre leurs mains avec un permis de tuer. Mais tu vas bien, concentrez-vous sur le vernis à ongles – Dixie Général (@GeneralDixie) 26 janvier 2021

D’autres sont allés encore plus loin, arguant que ce genre de jeu compromet la sécurité nationale. « Qui défendra l’Amérique? » a demandé un observateur. « Certainement pas une armée qui se préoccupe plus de ses cheveux que de sa préparation. »

Triste quand la discipline commence par l’hygiène / la tenue vestimentaire dans l’armée militaire n’est pas le temps de jouer. Qui défendra l’Amérique. Certainement pas une armée plus soucieuse de ses cheveux que de sa préparation – AYN (@aynbluefish) 27 janvier 2021

Un ancien officier de cavalerie de l’armée a déclaré que les nouvelles règles de toilettage suivaient une tendance inquiétante: « Y a-t-il quelque chose que l’armée fait plus, même légèrement orienté vers la guerre ou la préparation? »

Y a-t-il quelque chose que l’armée fait plus, même légèrement, orienté vers la guerre ou la préparation? – Mike (@ elcidwarhorse86) 27 janvier 2021

Les responsables de l’armée, cependant, ont défendu les changements au besoin pour suivre les tendances modernes. Sgt. Le major de l’armée Michael Grinston a déclaré que l’armée devait s’adapter. « Certaines personnes n’aiment pas le changement, mais c’est comme ça que le monde est », il a dit. « Cela change avec le temps et nous devons changer avec lui. »

