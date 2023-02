Vermeer Rijksmuseum en avant-première : la plus grande collection jamais réalisée de peintures de Vermeer dévoilée lors d’une exposition à succès

Écrit par Nick Glass, CNNAmsterdam Contributeurs Natasha Maguder, CNN

“L’artiste le plus mystérieux et le plus aimé de tous les temps.” Sans la moindre excuse, c’est ainsi que le directeur général du Rijksmuseum d’Amsterdam, Taco Dibbits, décrit Vermeer. Et il est difficile d’être en désaccord. Bien sûr, nous avons d’autres noms plus reconnaissables – Léonard, Rembrandt, Picasso, Van Gogh – mais un autre grand artiste a-t-il été aussi intensément étudié et revisité ces dernières années que le Néerlandais Johannes Vermeer de Delft ?

Dibbits a réussi le coup d’éclat de l’année dans le monde de l’art. Et il le sait. Au cours des quatre prochains mois, le Rijksmuseum accueille la plus grande exposition Vermeer de cette vie ou de toute autre.

Les chercheurs ne sont pas d’accord sur le nombre exact de peintures que Vermeer a laissées derrière lui. Le Rijksmuseum place désormais résolument le nombre à 37, la National Gallery de Washington à 34. Quoi qu’il en soit, en avoir 28 au même endroit est sans précédent. Les préventes de billets pour l’exposition à succès, qui s’ouvre vendredi, ont déjà dépassé les 200 000.

“C’est très excitant”, dit Dibbits. “J’ai eu ce rêve d’avoir toutes les peintures ensemble. En avoir 28 ici est quelque chose que nous n’aurions jamais cru possible.”

« La jeune fille à la perle », de Johannes Vermeer. Crédit: Margareta Svensson

Même ce nombre est sujet à débat. La National Gallery a récemment décidé que “Girl with a Flute” n’était pas du maître lui-même mais d’un adepte anonyme. Néanmoins, le Rijksmuseum a volontiers emprunté le tableau pour son exposition, ainsi que trois autres Vermeer du National, et il est fermement en désaccord sur la réattribution. Le responsable de la peinture et de la sculpture du Rijksmuseum, Pieter Roelofs, a fait la lumière sur la question, racontant avec ironie à un journal néerlandais que lorsque “Girl with a Flute” a traversé l’Atlantique, il est simplement redevenu un Vermeer.

Nous sommes habitués à voir Vermeers parfaitement reproduit dans les livres, les affiches et les cartes postales. Dans la vraie vie, cependant, “Girl with a Flute” est une image étonnamment petite. Il est suspendu à la peinture importante et transitoire de l’évolution de l’artiste, “La fille au chapeau rouge”, sur un mur désigné du Rijksmuseum – chaque peinture ne mesurant que 9 pouces sur 7 pouces.

Les employés du musée installent “Girl with a Red Hat” au Rijksmuseum. Crédit: Avec l’aimable autorisation de Kelly Schenk/Rijksmuseum

La réattribution fait partie d’un projet de recherche fascinant et exhaustif de Vermeer impliquant non seulement le Rijksmuseum et la National Gallery, mais aussi le Metropolitan Museum of Art de New York. Les méthodes impliquées sont extraordinaires : une sorte d’archéologie non invasive, avec des techniques mises au point par la NASA pour cartographier les minéraux sur Mars et la Lune. Les scientifiques et les conservateurs du musée ont fouillé sous les surfaces méticuleusement peintes de Vermeer pour examiner sa sous-couche et, dans quelques cas, en dessous jusqu’à ses croquis initiaux. Les résultats les ont tous étonnés.

“C’est comme si vous regardiez par-dessus son épaule”

Jusqu’à présent, nous connaissions Vermeer comme un artiste méthodique et sublime, un peintre magique des moments légers et lumineux de la vie bourgeoise hollandaise du XVIIe siècle. Il capture des scènes domestiques saisissantes : des femmes lisant ou écrivant des lettres, une femme de ménage versant du lait, une femme jouant du luth, une jeune fille portant une boucle d’oreille en perles.

“Vermeer dépeint ces moments de bonheur intense où le temps s’arrête”, s’enthousiasme Dibbits. “Tout s’enchaîne. Il y a cette quiétude totale, cette intimité.”

La sagesse conventionnelle est que Vermeer a pris son temps – peut-être pas plus de deux ou trois photos par an, sur deux décennies de peinture. Mais la nouvelle recherche suggère également qu’il pourrait être impulsif, spontané et impatient, attaquant rapidement la toile avec de larges coups de pinceau dans les croquis et la sous-couche.

Le conservateur du Rijksmuseum, Ige Verslype, est ravi. “Nous voyons vraiment les premiers pas créatifs de Vermeer”, dit-elle. “On peut vraiment le suivre dans sa manière de peindre. C’est comme si on regardait par-dessus son épaule et qu’on voyait ce qu’il faisait.”

Prenez “Femme en bleu lisant une lettre”, que Verslype a restaurée il y a une dizaine d’années. Cette fois-ci, il a été dans le laboratoire – de temps en temps – pendant trois semaines. Encore une fois, il y a eu des révélations.

« Femme en bleu lisant une lettre », de Johannes Vermeer. Crédit: Avec l’aimable autorisation du Rijksmuseum

“Il a une tonalité très subtile”, a déclaré Verslype à propos de l’œuvre, qui a été peinte dans les années 1660. “Et c’est à cause de la façon dont il l’a construit avec une première couche verdâtre et brunâtre, puis par dessus il a utilisé, dans chaque couche, le pigment bleu outremer – non seulement dans la chaise bleue, la nappe bleue, mais aussi dans le murs, dans l’ombre, jusque dans son visage et ses mains.”

L’outremer, fabriqué à partir de lapis-lazuli, était le pigment le plus cher utilisé à l’époque. L’utilisation régulière que Vermeer en fait suggère que sa carrière de peintre, bien que courte, a dû être relativement réussie. Pourtant, après sa mort, il est vite tombé dans l’oubli. Son œuvre est redécouverte par un critique d’art français près de deux siècles plus tard.

Aujourd’hui, le record d’enchères pour un Vermeer s’élève à 30 millions de dollars, la somme récupérée par “Une jeune femme assise au virginal” chez Sotheby’s en 2004. La plupart des amateurs de Vermeer s’accordent à dire que c’était une bonne mais pas une grande œuvre. Il a été acquis par le magnat du casino de Las Vegas, Steve Wynn, qui l’a ensuite vendu. Son propriétaire actuel l’a prêté à l’exposition du Rijksmuseum. Personne ne peut deviner ce qu’un grand Vermeer gagnerait maintenant aux enchères – certainement plus de 100 millions de dollars ou peut-être le double ou le triple.

Une overdose de Vermeer

Debout devant “La Laitière”, la conservatrice du Rijksmuseum, Anna Krekeler, explique ce qui est ressorti des scans, notamment les objets que Vermeer a peints : un support de cruches suspendues derrière la tête de son sujet et un grand panier à feu pour sécher les vêtements sur le sol. Il les a peints pour simplifier l’image. Il se concentre uniquement sur la bonne et ce pot de lait qu’elle verse pour l’éternité, ici et sur d’innombrables aimants de réfrigérateur.

“La Laitière” en cours d’étude. Crédit: Avec l’aimable autorisation du Rijksmuseum/Kelly Schenk

“La Laitière”, de Johannes Vermeer. Crédit: Avec l’aimable autorisation du Rijksmuseum

Des experts comme Krekeler contribuent à développer notre compréhension de Vermeer, mais nous en savons encore très peu sur lui, en tant qu’homme et peintre. Né fils d’un aubergiste dans la ville de Delft en République néerlandaise en 1632, il y mourut sans le sou en 1675, à seulement 43 ans. Il laissa une femme et 11 enfants, quatre autres enfants étant décédés avant lui.

Le responsable des beaux-arts du Rijksmuseum, Gregor Weber en sait plus sur Vermeer que sur n’importe quel autre historien de l’art vivant. Ses recherches récentes ont exploré, entre autres, comment la conversion du peintre au catholicisme – et ses interactions ultérieures avec les prêtres jésuites de Delft – ont influencé son travail. À 66 ans, c’est l’émission de retraite du conservateur, dit-il. Mais il est obsédé par le peintre depuis qu’il a visité la National Gallery de Londres en tant qu’écolier de 15 ans et a rencontré deux Vermeer accrochés à un mur.

“Je pense que je me suis un peu évanoui”, se souvient-il. “Cet artiste avec une telle lumière rougeoyante. J’ai été vraiment surpris.” Et depuis ? “J’ai été occupé avec Vermeer. Toute une vie”, répond-il. À 18 ans, Weber a construit une camera obscura, ou une caméra à sténopé, à la maison pour tester si Vermeer aurait pu en utiliser une.

Nous nous promenons ensemble dans l’exposition. Ses mots fusent et sa passion est palpable. Chaque fois que Weber regarde un Vermeer, il semble apercevoir quelque chose de nouveau, dit-il en souriant.

« La Dentellière », de Johannes Vermeer. Crédit: Johannes Vermeer/Musée du Louvre/Rijksmuseum

Debout devant le plus petit des tableaux, “La Dentellière” (mesurant 9,5 pouces sur 8,25), le conservateur explique comment Vermeer voyait les choses différemment de ses contemporains – et comment il comprenait le regard du spectateur. Vermeer a évidemment centré son image sur la dentellière et l’expression d’une concentration intense sur son visage alors qu’elle travaille le tissu avec ses mains. Les fils de dentelle – rouges et blancs – au premier plan sont peints dans un flou. Ils sont abstraits, “comme de la cire qui fond”, dit Weber.

Weber pense que Vermeer a longuement réfléchi au sujet et à la composition. Mais les nouvelles recherches scientifiques indiquent qu’il peignait parfois très vite. Les sous-peintures “sont très fraîches, vives et rapides”, déclare le conservateur, ajoutant : “À mon avis, il l’a peinte en une semaine. D’autres peintures en un mois.”

Pourtant, il nous reste si peu de choses à apprécier. L’expérience Vermeer normale est rationnée – une, deux ou trois, au mieux cinq, tableaux dans un même musée. Le spectacle du Rijksmuseum est une expérience tout à fait différente, presque hallucinogène. Nous partons submergés, ayant apparemment fait une overdose de Vermeer – “Vermeered”, pourrait-on dire.

Il y a presque trop de peintures à admirer en une seule visite. L’expérience doit être lentement absorbée, réfléchie puis répétée. Les Vermeers inconnus doivent être revus – et bientôt.

“Vermer” du 10 février au 4 juin 2023 au Rijksmuseum.