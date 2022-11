Verlander remporte la Série mondiale, les Astros mènent les Phillies 3-2

PHILADELPHIE (AP) – Justin Verlander a surmonté une secousse précoce pour remporter la victoire des World Series qui lui a longtemps échappé, la recrue Jeremy Peña a frappé un coup de circuit et les Astros de Houston ont battu les Phillies de Philadelphie 3-2 jeudi soir pour rentrer à la maison avec une avance de 3-2.

Portés par les joyaux défensifs tardifs de Trey Mancini et Chas McCormick, les Astros se sont rapprochés de leur deuxième championnat – l’autre était un titre entaché de scandale en 2017.

Houston a devancé seulement quatre lancers contre Noah Syndergaard sur le simple de Peña. Ensuite, Kyle Schwarber de Philly a réussi un circuit en tête de la moitié inférieure, rappelant l’avance de cinq points que Verlander a perdue lors de la première défaite de Houston 6-5 et 10 manches.

Peña a eu trois coups sûrs, dont un simple RBI dans le premier et un simple en huitième manche qui a mis en place le terrain de jeu de Yordan Alvarez. Il a fait une capture bondissante à l’arrêt-court pour déjouer les Phillies en troisième, puis a repris la tête une manche plus tard avec son quatrième circuit en séries éliminatoires. Il est le premier arrêt-court recrue à aller loin dans la Classique d’automne.

Après le single RBI de Jean Segura contre Rafael Montero en huitième, Ryan Pressly a échappé à un premier et troisième bourrage en supprimant Brandon Marsh et Schwarber sur un saut à près de 100 mph qui a été accroché au premier but par Mancini. Le joueur de premier but de secours a été touché par un pincement dans la moitié supérieure après que le vainqueur du Gant d’or 2021, Yuli Gurriel, soit entré en collision lors d’un aperçu. Mancini est tombé en territoire de faute et a tendu la main avec son pied gauche pour toucher le sac.

Pressly terminé pour un arrêt de cinq retraits. McCormick a fait un saut en revers contre la clôture grillagée au centre droit sur JT Realmuto pour le deuxième sur le neuvième. Après que Bryce Harper ait été touché par un lancer, Nick Castellanos s’est retiré, mettant fin à un thriller de 3 heures et 57 minutes.

Ronald Blum, L’Associated Press